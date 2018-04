Simone Weber

Rathenow/Bollmansruh Als kleine Naturpark-Ranger für zwei Tage fühlten sich die 23 Schüler der Klasse 2a der Rathenower Scholl-Grundschule auf ihrer jüngsten Klassenfahrt. Am Montag und Dienstag verbrachten sie zwei Projekttage im Kinder- und Jugenderholungszentrum (KiEZ) in Bollmannsruh (Gemeinde Päwesin/Landkreis Potsdam-Mittelmark) - direkt am Beetzsee.

Organisiert hatte das Camp die Naturwacht des Naturparks Westhavelland. Am ersten Tag stand die Entdeckung der Tierwelt im Wasser auf dem Plan. Am Ufer des KiEZ-Kanuhafens machten sich die mit „Natur-Entdecker“-Westen ausgerüsteten Schüler auf die Spur von Wassertieren wie kleinen Schnecken oder Spinnen. „Die Schüler sollen anhand der gefundenen Tiere, die bestimmte Lebensbedingungen brauchen, Rückschlüsse auf die Wasserqualität ziehen“, erklärte Naturpark-Rangerin Heike Rothe bei der Einteilung der Gruppen. „In der Regel arbeiten wir im Rahmen von Projekttagen eher mit älteren Schülern zusammen. Aber die Zweitklässler waren sehr interessiert, und mit entsprechender Anleitung konnten aufschlussreiche Ergebnisse zusammengetragen werden“, sagte ihre Kollegin Sabine Clausner.

„Das Fangen und Beobachten der Wassertiere war toll“, meinte Emma nach dem ersten aufregenden Tag im KiEZ Bollmansruh. „Es war schön, hier einmal für zwei Tage mit allen Mitschülern zu übernachten.“ Den Praxis-Tag als Natur-Entdecker am Wasser fand auch Björn klasse: „Die verschiedenen Wassertiere kennenzulernen, war spannend. Wir hatten unter anderem einen Wasserskorpion.“

Am Abend unterstützte Thomas Becker die Arbeit der Ranger. Der Naturparkmitarbeiter brachte ein großes Teleskop zur Beobachtung des Mondes mit. Der erste Tag ging dann mit einer Nachtwanderung zu Ende. Dabei waren die Naturpark-Ranger mit Fledermausdetektoren ausgerüstet, um diesen geheimnisvollen Tieren der Nacht auf die Spur zu kommen.

Die zweitägige Fahrt finanzierte die Supermarktkette Kaufland. „Kaufland kooperiert im Rahmen seines sozialen und ökologischen Engagements bereits seit 2007 mit dem Verband Deutscher Naturparke. Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens von Kaufland ermöglichen wir in diesem Jahr deutschlandweit mindestens 50 Schulklassen eine zweitägige Klassenfahrt in einen der über 100 deutschen Naturparke“, sagte Olaf Bier, Leiter des Kauflands in Rathenow-Süd. „Während einer Aktionswoche im Februar spendete Kaufland für jedes verkaufte regionale Produkt zehn Cent. So kamen deutschlandweit 250.000 Euro zusammen. „Mit diesen Spenden wollen wir jungen Schülern während ihrer Klassenfahrten Schlüsselerlebnisse ermöglichen, die die heutigen Natur-Entdecker zu verantwortungsbewussten Verbrauchern von morgen werden lassen.“

Regionale Produktion von Milch- und Milchprodukten erlebten die Schüler am zweiten Tag. In Barnewitz (Amt Nennhausen) besuchten sie die Natura Agrar GmbH. Die im Biobetrieb produzierte Milch wird, ohne große Transportwege, unter anderem in der Haveländischen Hofkäserei im benachbarten Garlitz zu Joghurt, Quark und Käsespezialitäten verarbeitet und regional vermarktet.

Auf dem Natura-Hof erlebten die Kinder ganz hautnah, warum Kühe Milch geben, was sie auf dem Biohof fressen und wie sie dort gehalten werden. Natürlich konnten sie auch die daraus produzierten Produkte verkosten.