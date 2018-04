Trainingstag für die Jugendwehren

Thomas Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Samstag um 9 Uhr nahmen rund 50 Jungbrandschützer Aufstellung. Jeserigs Vize-Wehrführer Steffen Bleich begrüßte sie, freute sich über „die rege Teilnahme am Ausbildungstag der Jugendfeuerwehren.“ Die Nachwuchspflege hält er für existenziell, damit die aktiven Wehren nachwachsen können. Sonst sei die Einsatzbereitschaft gefährdet. Ein Problem, das auf Bochow zukommen kann. Deren Freiwillige Feuerwehr hat derzeit keine Jugendwehr. So waren vor dem Jeseriger Gerätehaus sechs der acht Ortsteile der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) vertreten, lediglich die Deetzer waren verhindert. Für die anwesenden 8- bis 16-jährigen Retter hatten die Jugendwarte drei Stationen aufgebaut, an denen das Heben von Lasten und die Menschenrettung gezeigt und trainiert wurden und sich mit der Technik eines Tanklöschfahrzeugs vertraut gemacht werden konnte.