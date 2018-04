Wasser ist zum Planschen da

Silvia Passow

Falkensee Am Montag bot die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie e.V. (AfU) in der Stadthalle in Falkensee Untersuchungen für Wasser -und Bodenproben an. Leitungswasser gilt zu Recht in Deutschland als das bestuntersuchteste Lebensmittel. Doch wie steht es um die Qualität des Wassers, welches aus privaten Brunnen auf den Grundstücken zur Gartenbewässerung genutzt wird? Kann damit bedenkenlos das Gemüse gegossen und das Kinderplanschbecken gefüllt werden?

Bevor die Gartensaison so richtig startet, nutzten einige Falkenseer das Angebot und brachten in Flaschen abgefülltes Brunnenwasser mit. Auch in Plastiktüten verpackte Erde landete auf dem Tisch von Heike Schölzke. Sie sammelt ein, nimmt Daten entgegen und reicht dann alles weiter ins Labor. Nach etwa vierzehn Tagen bekommen die Besitzer der Erde oder des Wassers ihre Analyseergebnisse zugesandt. Einige Parameter werden getestet. Aber auf wirklich alles, also auch auf seltene Substanzen, nicht. Es gibt zu viele Möglichkeiten, diese Aufgabe wäre zu umfangreich.

Der Vater zweier kleiner Kinder bringt neben Bodenproben auch eine Flasche Wasser mit. Er gärtnert gern, wissen möchte er jetzt aber auch, ob er mit dem Wasser bedenkenlos das Planschbecken der Kinder befüllen könnte. Etwas trüb sieht es in der Flasche aus. Schölzke nimmt seine Proben an und die Daten auf, der Herr hat wenig Zeit im Gepäck.

Etwas anders bei einem Paar aus Falkensee. Auch sie haben Brunnenwasser abgefüllt und würden sie es nicht sagen, sehen würde man es nicht. Kristallklar, der Boden der Flasche sauber, nichts hat sich abgesetzt. Das Paar möchte eigentlich nur wissen, ob ihr Brunnenwasser so gut ist, wie es ausschaut, ob es Trinkwasserqualität hat?

Heike Schölzke entnimmt zwei Proben und liefert sogleich die ersten Ergebnisse. Die erste Probe gilt dem pH-Wert. 7,5 – das kann sich sehen lassen. Der pH-Wert gibt Aufschluss über den sauren oder basischen Charakter des Wassers, 7 wäre perfekt. Im nächsten Test kommen zwei Teströhrchen zum Einsatz, getestet wird jetzt der Nitratgehalt. Nach der Trinkwasserverordnung liegt der Grenzwert für Nitrat bei 50mg/Liter. In der Probe beträgt der Wert satte 73mg/Liter. Das klare Wasser scheidet als Trinkwasser also deutlich aus. Nitrat wird im menschlichen Körper zu Nitrit umgewandelt und kann im Körper erhebliche gesundheitliche Schäden verursachen. Babys und Kleinkinder sind im besonderen Maße betroffen, hier kann der zu hohe Nitratgehalt zur sogenannten Blausucht führen. „Obst und Gemüse können sie aber bedenkenlos mit dem Wasser gießen“, beruhigt Schölzke. Damit ist für das Paar die Frage geklärt und sie sehen von weiteren Untersuchungen ihrer Probe ab.Neben dem pH-Wert und dem Nitratgehalt untersucht die AfU im Labor noch folgende Parameter: Kupfer, Blei, Zink, Eisen und Mangangehalt sowie Härtegrad, Leitfähigkeit, Oxidierbarkeit, Chlorid und Sulfat-Vorkommen. Zusätzlich wird die Koloniezahl bestimmt, sie gibt Auskunft über die Anzahl der Mikroorganismen im Wasser. Die Untersuchungen sind kostenpflichtig, die Preise richten sich nach der Art der gewünschten Analyse.

Im September wird die AfU wieder in Falkensee sein, verrät Schölzke. Weitere Informationen sind auf www.afu-ev.org abrufbar.