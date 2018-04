Staufalle Brandenburg

Harriet Stürmer

Potsdam (MOZ) Vielen Brandenburgern steht ein verlängertes Wochenende bevor, das beste Gelegenheit für einen Kurzurlaub bietet. Insbesondere auf den Autobahnen drohen somit lange Wartezeiten, warnt der ADAC. Zudem können Baustellen zur Staufalle werden.

Weil der 1. Mai in diesem Jahr auf einen Dienstag fällt, verlängern viele Brandenburger und Berliner das Wochenende für einen Ausflug oder Kurzurlaub. Schon mit Beginn der Reisewelle kam es am Freitagnachmittag vor allem auf den Autobahnen Richtung Norden zu Staus. Teile der Berliner Stadtautobahn mussten wegen zu hohen Verkehrsaufkommens vorübergehend gesperrt werden.

Auch heute Vormittag sei auf den Hauptverkehrsstraßen, die aus Berlin herausführen, und auf den Autobahnen rings um die Hauptstadt mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen und Staus zu rechnen, sagt ADAC-Sprecherin Jana Wierik. Zudem müssten sich Reisende am Dienstag, wenn die Kurzurlauber zurückkehrten, ab nachmittags auf dichten Verkehr einstellen. Der Automobilclub empfiehlt, möglichst schon am Vormittag oder am späten Abend die Heimreise anzutreten.

An allen Hauptreisetagen seien die Strecken in Richtung Nord- und Ostsee (A11, A20, A19/24), aber auch in Richtung Süden (A9, A13) stark belastet, prognostiziert der ADAC. Ausflügler sollten nach Möglichkeit auch die umliegenden Bundesstraßen nutzen.

Zugleich warnt der ADAC vor Baustellen, die zur Staufalle werden können. Als besonders gefährlich hat sich zuletzt immer wieder die Großbaustelle auf dem südlichen Berliner Ring (A10) zwischen Dreieck Nuthetal und Dreieck Potsdam erwiesen. „Die Verkehrsführung im Baustellenbereich ist kompliziert“, sagt ADAC-Sprecherin Wierik. „Deshalb ist hier volle Konzentration erforderlich.“ Die Brückensanierung auf der A114 und der sechsstreifige Ausbau des nördlichen Berliner Rings führten ebenfalls zu erheblichen Behinderungen für den Reiseverkehr Richtung Norden.

Zumindest aber ist ein Ende des Verkehrschaos am Kreuz Oranienburg (A10/A11) in Sicht. Am Montag werden dort nach Bauarbeiten zur Erneuerung der Deckschichten alle Zu- und Abfahrten wieder freigegeben, kündigte der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg an. Der Abbau der Baustelleneinrichtung werde sich jedoch noch bis Mitte Mai hinziehen. Bis dahin müssten Autofahrer weiter mit Behinderungen und Einschränkungen rechnen.

Die Dauerstaus auf Brandenburgs Autobahnen insbesondere wegen der Bekämpfung von Betonkrebs-Schäden sorgen indes nicht nur für Aufregung unter genervten Autofahrern. Am Freitag haben sie auch die Gemüter im Potsdamer Landtag erhitzt. Nach einer lebhaften Debatte wurde ein Antrag der CDU, mit dem die Arbeiten beschleunigt werden sollten, von der rot-roten Koalition abgelehnt. Behördliche Prognosen gehen davon aus, dass die Sanierung aller betroffenen Trassen nicht vor dem Jahr 2030 abgeschlossen sein wird.