Wochenmarkt als Sorgenkind

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Neuruppin. Wirtschaftlich läuft es super in Neuruppin: Das zumindest ist das Fazit des Wirtschaftsförderers Inkom und des Stadtmarketings. Einziger Ausreißer ist dabei ausgerechnet der Wochenmarkt.

Axel Leben, der Geschäftsführer der Inkom, zog am Donnerstagabend eine Bilanz der Arbeit im Jahr 2017. Dabei fielen viele lobende Worte für das Erreichte. Nur ein Sorgenkind kristallisierte sich heraus: der Wochenmarkt auf dem Schulplatz. „Wir haben 190 Markttage“, erklärte Leben. Dieser Wert sei im Vergleich zu den Vorjahren relativ stabil. „Was uns Sorgen bereitet, sind die Standvergaben“, ergänzte er. Denn diese seien rückläufig. Im Jahr 2014 wurden beispielsweise noch 3 300-mal Stände vergeben. 2017 war es nur noch 2739-mal. Dieser Trend sieht zwar bundesweit nicht anders aus, bereitet den Wirtschaftsförderern aber dennoch Kopfzerbrechen. Denn weniger Stände bedeuten weniger Kunden und weniger Einnahmen. Laut Inkom wird dieser Trend bedingt durch das erweiterte Sortiment der Supermärkte, aber auch durch ein verändertes Einkaufsverhalten der Neuruppiner.

Doch es gibt zwischendurch auch immer wieder einmal Erfolgsmeldungen: Trotz der allgemeinen Schwierigkeiten konnte Marktmeister Andreas Dziamski zuletzt zwei neue Anbieter für den Markt gewinnen, berichtete Axel Leben. Dabei handelt es sich um einen Feinkost- und einen Gewürzanbieter. „Die einen sind geblieben. Die anderen konnten wir nicht halten“, fasste der Geschäftsführer zusammen. „Aber ich glaube, die, die jetzt aktuell gewonnen wurden auf dem Markt, fühlen sich hier bei uns ganz wohl.“

Laut Andreas Dzimaski würde aber noch dringend ein Imbiss-Anbieter im Sortiment fehlen. Auch bei Fleisch- und Wurstwaren gibt es noch Luft nach oben. Händler, die Obst und Gemüse verkaufen wollen, müssten hingegen mittlerweile schon abgewiesen werden.

„Aber der Wochenmarkt an sich mit der Entwicklung der Standvergaben ist schon keine einfach zu lösende Aufgabe“, so Axel Leben. Doch es gibt durchaus Ideen, dem negativen Trend entgegenzuwirken. „Nach wie vor steht für uns die Aufgabe, das Thema Standplatzgestaltung auf dem Wochenmarkt gemeinsam mit den Markthändlern und dem Marktbeirat in Angriff zu nehmen und dort ein paar Veränderungen einfach mal zu probieren.“ Andreas Dziamski wird konkreter, was die Standplatzgestaltung angeht. Vor Ort müsste nämlich einiges verändert werden, wenn – wie seit einiger Zeit in der Diskussion – die Stadtlinie wieder über den Schulplatz führen würde. Dzimaski und auch die Stadt versprechen sich davon eine Belebung des Marktes. Und auch ältere Bürger würden das favorisieren, da sie den Standort dann besser erreichen, erklärt er. Nur die Händler würden sich mit diesem Gedanken noch etwas schwer tun: Sie hätten sich an ihre Plätze in der Mitte gewöhnt und müssten diese dann räumen, um in zwei Felder aufgeteilt zu werden – eines mit Essensangeboten und eines ohne, jeweils rechts und links von der potenziellen Busfahrstrecke. Doch Dziamski glaubt, dass die Vorteile überwiegen und sich auch die Verkäufer schnell daran gewöhnen. Bisher ist es aber noch nicht sicher, ob die Veränderung der Buslinie wirklich kommt. Laut Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) hätte da nicht nur der öffentliche Personennahverkehr, sondern auch die Stadtverordnetenversammlung ein Wort mitzureden. Außerdem soll es im Vorfeld Bürgerforen geben, um den Willen der Einwohner der Stadt detailliert zu erfragen, erklärte er am Freitag.

Um dem Rückgang der Händler- und Kundenzahlen auf dem Wochenmarkt entgegenzuwirken, gab es 2017 unter anderem spezielle Themenmärkte. Diese liefen positiv, so Axel Leben. 2018 sollen diese Regionalmärkte und auch der Frischemarkt am Sonnabend ausgebaut werden, so das Fazit der Inkom. Der Schulplatz als Standort kann jedenfalls nicht das Problem des Wochenmarktes sein. Denn die Zahl der Sondernutzungen dort stieg 2017 auf 93. So oft wurden Vereinbarungen für Aktionen vor Ort unterzeichnet – von der Werbung eines Vereins oder einer Partei bis hin zum Blutspenden, der Versteigerung von Fundsachen oder Schul-Aktionstagen. Im Vorjahr 2016 war das nur 57-mal der Fall.