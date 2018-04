Drei Beratungsstellen unter einem Dach

Josefine Jahn

Seelow (MOZ) Knapp 1400 Ostbrandenburger unter 25 Jahre sind im April als arbeitslos registriert worden. Mit der Jugendberufsagentur hat in Märkisch-Oderland eine Kooperation von Arbeitsagentur, Jobcenter und der Arbeits- und Ausbildungsvermittlung des Landkreises eröffnet, die die Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen will.

Eine Zusammenarbeit der drei Institutionen gibt es bereits seit zwei Jahren. Nun aber befinden sich in Seelow, ähnlich wie in den Arbeitsagenturen in Strausberg und Bad Freienwalde, alle unter einem Dach. „Es ist eine Art Wohngemeinschaft“, sagt Torsten Wilke, stellvertretender Geschäftsführer des Jobcenters Märkisch-Oderland. Die Jugendberufsagentur sei demnach keine neue Behörde. Aber die Dienstleistungen für junge Arbeit- und Ausbildungssuchende befinden sich gebündelt an einem Ort. Man will Jugendliche unter anderem beim Übergang von der Schule in die Ausbildung unterstützen. „Manche kommen zweimal zur Berufsberatung und wissen danach, was sie wollen“, sagt Wilke. Andere sind bereits auf unangenehme Art mit dem Gesetz in Berührung gekommen und benötigen Hilfe beim Wiedereinstieg.

Wichtig sei vor allem, die Wege zwischen bestimmten Beratungsstellen, zu der auch Sucht-, Schuldner- und psychosoziale Beratung gehört, zu verkürzen. „Allein zwischen zwei Gebäuden scheinen sich manchmal schwarze Löcher aufzutun, durch die Jugendliche verschwinden“, berichtet Teamleiterin Simone Keil. Durch den geografischen Zusammenschluss sollen Überwindungshürden genommen werden. Die Beratungen gelten außerdem nicht nur für die Jugendlichen selbst, sondern auch für jene, die sie begleiten: Lehrer und Eltern.

„Wir nehmen nicht in Anspruch, alle Beratungsanliegen komplett abwickeln zu können“, sagt Simone Keil. „Aber wir können weitervermitteln.“ Das bestätigt ihr Kollege Wilke. „Durch die Nähe passieren Sachen schneller“, sagt er. Die Akteure, die nun auf einer Etage in der Seelower Arbeitsagentur sitzen, kennen sich bereits, können aber kurzfristiger untereinander agieren. „Allein die Berufswahl ist ein Riesenpaket“, sagt Simone Keil. Das Berufsspektrum ist groß, eine frühzeitige Auseinandersetzung mit der beruflichen Zukunft ist daher ratsam. „Aber es gibt auch viele, vor allem handwerkliche Firmen in der Region, die nach wie vor händeringend nach Azubis suchen“, weiß die Beraterin.

In Gesprächen werde immer versucht, Stärken und Schwächen der jungen Menschen auszumachen und ihnen entsprechende Berufsmöglichkeiten zu präsentieren. „Heute gilt eine Berufsentscheidung nicht mehr zwangsläufig für das ganze Leben“, stellt Simone Keil fest. Denn viele Berufe würden sich wandeln. Dementsprechend wandeln sich auch die Ausbildungswege. Es ist durchaus möglich, erst eine Ausbildung zu absolvieren, später das Abitur nachzuholen und dann zu studieren, oder nach einem Studium noch eine Ausbildung zu machen.

Gerade weil sich in der Region Ausbildungsplätze befinden, von denen womöglich viele nicht wissen, ist die Beratungs-Kombination von Vorteil. „Junge Menschen müssen heute nicht mehr nach Berlin oder in die alten Bundesländer abw3andern, um ins Berufsleben zu starten“, sagt Jochem Freyer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Frankfurt. Wichtig sei es, junge Menschen unabhängig der Schule, die sie besucht haben und der sozialen Herkunft, auf das neue Angebot der Jugendberufsagentur aufmerksam zu machen.