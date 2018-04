Stadthallen-Projekt begraben

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die Stadt begräbt ihre hochfliegenden Pläne für ein Veranstaltungszentrum auf dem neuen Festplatz in Zehdenick. „Entgegen der Studie vom dwif gehen wir nicht von einer Art Stadthalle aus, sondern stellen auf den tatsächlichen Bedarf für unsere Einwohner ab“, erklärte Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) auf Anfrage.

In Zusammenarbeit mit dem Sanierungsträger der Stadt, der Brandenburgischen Stadterneuerungsgesellschaft (BSG), werde jetzt eine entsprechende Beschlussvorlage für die Stadtpolitik erarbeitet. Die Kommune greife trotzdem die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie auf, wonach der Bedarf insbesondere in den Bereichen Freizeit und Sport belegt sei.

Der Fehlbedarf an Hallenflächen für den Breitensport sei teilweise auch im am Jahresanfang vorgestellten Sportstättenentwicklungskonzept herausgearbeitet worden. „Aus diesen Gründen sprechen wir inzwischen nicht mehr von einer Stadthalle, sondern von einer Freizeit- und Veranstaltungshalle, mit einer auf diesen Bedarf ausgerichteten Ausstattung, so der Verwaltungschef. Dabei solle das Nutzungskonzept der Halle ebenso ,wachsen’ wie der schrittweise modulare Ausbau. Mit dem Zuwendungsgeber für das Städtebauprogramm sei diese stufenweise Entwicklung besprochen worden und werde den Stadtverordneten demnächst zum Beschluss vorgeschlagen.

Die erste Phase, die bereits in diesen Tagen beginnt, umfasst vor allem Sicherungsarbeiten. Dazu zählen der Rückbau und die Entsorgung der Plane sowie der Ausbau defekter Fenster, Türen und Treppenanlagen. Außerdem werden die beiden Montagegruben verfüllt sowie Dachrinnen und Fallrohre angeschlossen. Für den Sommer sei dann eine Zwischennutzung der Halle geplant. Um welche Art von Nutzung es sich dabei konkret handelt, will Dahlenburg später mitteilen.

Die erste Ausbauphase beginnt im Jahr 2019. Neben einer weiteren Sicherung seien die Erneuerung von Dach und Fassade vorgesehen, aber auch Teilabbrüche, die Erneuerung der Fenster und Türen. Darüber hinaus soll das Nutzungs- und Betreiberkonzept fortgeschrieben werden. In der dritte Phase, die für 2020 vorgesehen ist, erfolgt der weitere modulare Innenausbau der Halle einschließlich des für die Betreibung notwendigen Kopfbaus. Außerdem sind in dieser letzten Phase die Ergänzung beziehungsweise die Nachrüstung der technischen und sanitären Ausstattung sowie nutzungsbezogene Ausstattungen vorgesehen. Auch für die Sommermonate 2019/20 sind Zwischennutzungen vorgesehen.

„Mit der schrittweisen Entwicklung der Halle unter weitestgehender Nutzung des Gebäudebestandes sollen vor allem auch die ursprünglich kalkulierten Baukosten einer Stadthallen-Variante gesenkt werden“, so Dahlenburg. Mit den Stadtwerken Zehdenick seien inzwischen auch die Möglichkeiten der Nutzung von Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach der Halle zur weitestgehenden Stromversorgung des Objektes erörtert worden. Diese und weitere kostensenkende Varianten könnten aber erst nach einem Grundsatzbeschluss des Stadtparlamentes weiterentwickelt werden.

Richtungsweisende Beschlüsse wurden bereits in den Vorjahren gefasst, was die Entwicklung des neuen Festplatzes im Rahmen des Förderprogramms „Aktive Stadtzentren“ anbelangt. Diese werden nun schrittweise umgesetzt. In dieser Woche haben beispielsweise die Arbeiten am Abenteuerspielplatz und den Außenanlagen um das sogenannten Naturparkhaus begonnen. „Damit bewegen wir uns mehr in Richtung einer attraktiven Event- und Zirkusplatzfläche, einer großen Kinderspielfläche mit einem generationsübergreifenden Sportgeräteangebot“, umschreibt Dahlenburg die unmittelbar bevorstehende Weiterentwicklung der früheren Industriebrache hin zu einem Naherholungsgebiet mit allerlei Freizeitangeboten.