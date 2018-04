Rätsel um tote Wildschweine im Wasser

Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Drei tote Wildschweine, die wenige Meter voneinander entfernt in einem Nebenarm des Pinnower Sees entdeckt wurden, beschäftigen derzeit das Veterinäramt. Da die Tiere offenbar keine Schusswunden aufweisen und an sich als exzellente Schwimmer gelten, gibt der Tod der Tiere den Verantwortlichen Rätsel auf. Auch der Verdacht der Afrikanischen Schweinepest steht im Raum.

Eigentlich wollte Hubert K. (Name geändert) mit seinem Faltboot nur einen ruhigen Ausflug auf der Havel machen. Doch in einem Nebenarm des Pinnower Sees, unweit der Havelhausener Brücke in Oranienburg-Süd, stieß der 79-Jährige auf drei leblose Wildschweine im Wasser. „Da war ich natürlich baff, damit rechnet man ja nicht.“Er steuerte sein Boot vorsichtig an die Kadaver heran, die nur wenige Meter voneinander entfernt im kniehohen Wasser im Uferbereich lagen. „Ich dachte zuerst, dass sie vielleicht geschossen wurden, aber da waren nirgendwo Schusswunden zu sehen“, erzählt der Rentner. Er stockt kurz. „Und man hat ja schon viel von dieser Schweinepest gehört. Vielleicht sind die ja daran gestorben.“

Obwohl diese Vermutung zunächst abwegig klingt – zumal in Brandenburg noch kein Fall der Afrikanischen Schweinepest nachgewiesen werden konnte – reagiert das Veterinäramt Oberhavel sofort auf den Fund der toten Wildschweine. „Gerade im Hinblick auf Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest nehmen wir solche Verdachtsfälle natürlich sehr ernst“, sagt Stefanie Zeiske-Lippert, amtliche Tierärztin und zugleich für den Landkreis Oberhavel im Fachbereich Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zuständig für Tierseuchenprohylaxe und -bekämpfung. „Wichtig ist für uns, dass wir schnellstmöglich Proben der toten Tiere bekommen, damit wir diese ins Labor schicken können. Sobald ich die Bestätigung von dem für diesen Bereich zuständigen Jagdausübungsberechtigten erhalte, hole ich die Proben persönlich ab“, erklärt die Tierärztin. Geborgen werden sollten die Tiere entweder noch am Freitagabend oder am Sonnabend. Sobald die Proben genommen und abgeholt sind, werden sie gekühlt und „mit dem nächsten Kurier ins Labor geschickt“. Dort könne zeitnah geklärt werden, ob die Tiere tatsächlich an der Afrikanischen Schweinepest verendet sind. „Vorausgesetzt natürlich, dass sie wirklich keine Schusswunden aufweisen“, so Zeiske-Lippert.

Ob in dem Bereich jedoch überhaupt Tiere erlegt werden dürfen, konnte bis zum Redaktionsschluss nicht abschließend geklärt werden. Denn während Constanze Gatzke, Pressesprecherin der Kreisverwaltung, in einer schriftlichen Erklärung mitteilte, dass „der Bereich um den Pinnower See Teil des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Oranienburg ist und die dortigen Flächen im Außenbereich nicht befriedet und somit bejagbar sind“, war man sich beim Kreisjagdverband Oberhavel unschlüssig. Dort hieß es auf telefonische Nachfrage, dass „im Naturschutzgebiet eigentlich nicht ohne Weiteres geschossen werden darf“. Möglich wäre aber auch, dass die Schweine in einem angrenzenden Jagdgebiet von dem dort zuständigen Jagdpächter angeschossen wurden und dann erst in das Naturschutzgebiet geflüchtet seien. Aber auch die Möglichkeit eines „wildernden, bereichsfremden Jägers“ könne nicht ausgeschlossen werden.

Hubert K. jedoch sagt, dass er weder Blut noch Schusswunden bei den Tieren gesehen habe. „Ich wollte aber auch nicht zu dicht heran, falls sie doch ansteckend sind.“ Auf den Fotos, die er dieser Zeitung zur Verfügung gestellt hat, sind jedenfalls keine Anzeichen für Schussverletzungen zu sehen.

Laut dem 79-Jährigen liegen die Schweine bereits seit einiger Zeit im Wasser. „Nach dem Geruch und dem Zustand der Körper zufolge vielleicht zwei oder drei Wochen.“ Dies würde, im Falle einer tatsächlichen Infizierung der Wildtiere mit der Afrikanischen Schweinepest, auch Auswirkungen auf das Wasser rund um den Pinnower See und die angrenzende Havel haben. Denn wie das Veterinäramt auf Nachfrage mitteilte, sei bei einer Erkrankung lediglich „ein Verdünnungseffekt gegeben“. Dies bedeutet, dass sich andere Schweine über das Wasser ebenfalls mit der Krankheit anstecken könnten – auch wenn der „direkte Kontakt zum erkrankten Schwein für eine Infektion anderer Schweine wahrscheinlicher ist“.

Für den Menschen hingegen sei der Virus nach ersten Erkennt-nissen ungefährlich. Laut dem Veterinäramt sei die Krankheit „ausschließlich für Haus- und Wildschweine gefährlich“.