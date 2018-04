Kontrollen an Badestellen - Sommerbäder öffnen

dpa

Berlin (dpa) Mit dem Beginn der Badesaison gibt es in diesen Tagen die ersten Kontrollen an Berliner Gewässern. "Jetzt werden Vorproben genommen. Zum Beginn der Badesaison am 15. Mai veröffentlichen wir die ersten offiziellen Ergebnisse für die Badestellen", sagte Silvia Kostner, Sprecherin des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lageso), der Deutschen Presse-Agentur.

Bis zum Ende der Saison am 15. September werden im Auftrag des Lageso 39 Badestellen überwacht. Die Experten untersuchen alle zwei Wochen das Vorkommen von Keimen, die Sichttiefe und die Wassertemperatur.

Die ersten Freibäder starten jetzt schon in die Saison. Am Samstag öffnen die Sommerbäder Wilmersdorf, Olympiastadion und Kreuzberg (Prinzenbad). Sie sind täglich von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet, wie die Berliner Bäder-Betriebe mitteilten.

Das Strandbad Wannsee, das traditionell bereits an Karfreitag für das Sonnenbaden die Tore öffnet, folgt am Montag mit dem Schwimmbetrieb. Das Strandbad Lübars steht schon seit Freitag Besuchern offen. Am 1. Mai folgen acht weitere Sommer- und Strandbäder: das Sommerbad Lichterfelde sowie die Strandbäder Friedrichshagen, Jungfernheide, Orankesee, Grünau, Plötzensee, Wendenschloß und Halensee. Weitere Bäder sollen am 2. Juni öffnen.