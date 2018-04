Eine Mehrzweckhalle für Wriezen

So könnte sie einmal aussehen: die „mol arena“, die Mehrzweckhalle für die Oderbruchhauptstadt Wriezen, wie es im Titel der Präsentation am Donnerstagabend in der Stadtverordnetenversammlung hieß. In unmittelbarer Nähe des vorgesehenen Grundstücks befinden sich bereits Tennisplätze. © Foto: burgemeister + marx architekten berlin

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Wriezen. In der Oderbruchstadt wird neu über eine Mehrzweckhalle nachgedacht. Am Donnerstag ist das Projekt in der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt worden.

So viel Beifall gab es im Ratssaal lange nicht mehr! Und doch äußerten manche Stadtverordnete schon jetzt Bauchschmerzen. Aber der Reihe nach: In Wriezen wurde in den vergangenen Jahren immer wieder einmal über den Bau einer neuen Mehrzweckhalle diskutiert. Das Vorhaben steht sogar in der Prioritätenliste. Bisher allerdings in dem Teil der noch nicht finanzierten Maßnahmen, wie Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Skor (Bürger für Wriezen und Barnim-Oderbruch) in der Sitzung am Donnerstagabend erinnerte.

Unbestritten scheint zudem, dass Wriezen Turnhallenkapazitäten braucht. Erstens, um den Sportunterricht und damit letztlich auch den Schulstandort abzusichern. Und zweitens für die Vereine und Gruppen, die in Wriezen gern Hallenzeiten nutzen wollen. Darauf machte Ulf-Michael Stumpe, Vorsitzender des 1995 gegründeten Freizeitsportvereins TKC Wriezen, jetzt bei der Vorstellung eines Mehrzweckhallen-Projekts im bis auf den letzten Platz besetzten Ratssaal aufmerksam.

Die erste Herrenmannschaft der TKC-Volleyballer spielt bereits in der dritten Bundesliga Volleyball und hat durchaus Ambitionen, auch in die zweite aufzusteigen. Allerdings erfüllt die bisher genutzte Sporthalle am Wriezener Schützenplatz nicht die für einen ordnungsgemäßen Spielbetrieb notwendigen Voraussetzungen, wie die Stadtverordneten bereits in der Februar-Sitzung informiert wurden.

„Wir brauchen eine Deckenhöhe von mindestens sieben Metern“, bestätigte Ulf-Michael Stumpe jetzt noch einmal gegenüber dieser Zeitung. Es gebe zwar eine Ausnahmegenehmigung des Deutschen Volleyballverbandes, aber optimal sei dies natürlich nicht. „Hinzu kommt, dass wir in Wriezen schon jetzt mehr Nachwuchsarbeit leisten könnten, aber auch dafür fehlen einfach Hallenzeiten.“

Anderen Vereinen in der Stadt gehe es da ähnlich, erläuterte Stumpe in der Sitzung und nannte unter anderem den Sportverein Bushido und den Wriezener Carnevals-Club (WCC) als Beispiel. Nicht unerwähnt ließ er zudem die Fußballer und die Tischtennisspieler, um auf weitere Sportarten aufmerksam zu machen. Und dann gebe es da noch eine ganze Reihe anderer Interessenten in und um Wriezen, die Hallenzeiten suchen, bisher aber nicht berücksichtigt werden können.

Der TKC-Vorsitzende verwies in dem Zusammenhang auf eine Versammlung der größeren Sportvereine im Januar, bei der das Thema Mehrzweckhalle diskutiert worden sei. Im Februar habe man sich erstmals an Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) gewandt. Deshalb dankte Ulf-Michael Stumpe, das Projekt nun auch in der Stadtverordnetenversammlung vorstellen zu dürfen und damit öffentlich zu machen.

Im Saal saßen unter anderem auch Vertreter mehrerer Vereine sowie Angela Krug, Geschäftsführerin der Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH. Letztere habe man ebenfalls einbezogen, berichtete Stumpe und ergänzte, dass das Krankenhaus, das einen Standort in Wriezen hat, Raum-Bedarf insbesondere für den Bereich der Rehabilitation und für Veranstaltungen sieht.

Dass in der Mehrzweckhalle noch andere Veranstaltungen denkbar sind, streiften auch die beiden Architekten Björn Burgemeister und Simon Marx allerdings nur am Rande. Sie zeigten jedoch auf, wie die von ihnen genannte „mol arena“ einmal aussehen könnte. Genutzt werden soll dafür ein Grundstück in der Frankfurter Straße, das heute der MIB Märkische Ingenieur Bau GmbH gehört: das einstige Lehrlingswohnheim des Landbaukombinats. Aufgrund der Bauweise und des Zustands des 1982 errichteten Gebäudekomplexes könnte ein Teil des einstigen Prestigeobjekts sogar erhalten bleiben und damit ebenfalls zur Identitätsstiftung beitragen, machte Ulf-Michael Stumpe auf Nachfragen aus dem Gremium noch einmal deutlich. Nur die ehemalige Kantine sei nicht zu retten und soll durch den Hallenneubau mit mindestens 500 Sitzplätzen und versetztem Eingangsbereich ersetzt werden. Clou ist dabei die Verbindung zu den beiden anderen Altgebäuden, die im Untergeschoss als separater Zugang für Sportler zur Halle genutzt werden könnte, in den oberen Geschossen als weitere Vereinsräume und Tribüne. Als Verkehrsanbindung liege die Landesstraße 33 nahe. Auch der Bahnhof sei nicht mehr als einen Kilometer entfernt, hieß es.