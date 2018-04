In aller Freundschaft

Stefan Klug

(MOZ) Seit dem College hat sich einiges verändert. Ryan, Sasha, Lisa und Dina sind komplett unterschiedliche Wege gegangen. So eng sie beim Studium auch befreundet waren, das wirkliche Leben hat sie entfremdet. Und daher kommt die erfolgreiche Buchautorin Ryan auf die Idee, die alten Zeiten noch einmal aufleben zu lassen. Sie lädt die Mädels zum Essence Festival nach New Orleans ein. Alltag vergessen, Party machen ist das Motto. Und wie es scheint, lassen sich zehn Jahre locker überbrücken. Zwar hat jede so einige neue Eigenheiten und muss auch mit der Wirklichkeit klarkommen, aber nach kurzer Anlaufphase sieht es so aus, als sei die alte Posse wieder auf Tour. Mit etwas Hochprozentigem intus und den einen oder anderen Knackarsch im Blick, lässt das Quartett schon bald alle Zurückhaltung fallen.

Klingt wie „Girls Night out“ oder „Brautalarm“ und ist es im Prinzip auch. Einziger Unterschied, die Damen sind alle schwarz, so wie im Prinzip auch die Nebenrollen besetzt wurden. Daraus nun gleich einen politischen Film ableiten zu wollen wäre wohl übers Ziel hinausgeschossen. Aber dennoch, die Aussage steht: auch diese Mädels können Spaß haben, das ist keine Frage der Hautfarbe. Und auch in der Wahl der Mittel unterscheidet sich der Streifen nicht vom Rest des Angebots. Wie von jenseits des Atlantiks schon gewohnt, müssen reichlich Körperflüssigkeiten nach draußen, um richtige Schenkelklopfer zu generieren. Das Mundwerk ist lose und anzüglich, während man sich sonst eher zugeknöpft gibt. Auch in diesem Punkt gibt es weder Rassen- noch Geschlechter-Unterschiede. Und daher wird der Komödie auch das gleiche Urteil wie der Konkurrenz zuteil. Ganz nett, wer selbst gar auf dem Party-Trip ist, findet’s unter Umständen sogar richtig witzig.

Genre: Komödie; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 122 Minuten; Verleih: Universal; Regie: Malcom D. Lee; Queen Latifah, Jada Pinkett Smith,Tiffany Haddish; USA 2017