Singender Schlagabtausch

Stefan Klug

(MOZ) Collage absolviert, A-capella-Weltmeisterschaft gewonnen, aber nicht wirklich glücklich. Denn jede einzelne der Barden Bellas hat ihren Platz im Leben noch nicht gefunden. Probiert ja, erfolgreich eher nein. Und so kommt das Angebot, für die Army durch Europa zu touren und die Truppen zu unterhalten, eigentlich allen recht. Zumal es den Bellas reizt, dass dort noch andere Künstler auftreten und ein berühmter DJ aus allen Aspiranten einen auswählt, mit dem er künftig arbeiten will. Wer weiß, vielleicht klappt es ja doch noch mit einer Künstlerkarriere. Das allerdings rückt in weite Ferne, weil nämlich die Konkurrenz nicht gewillt ist, auf ihre Instrumente zu verzichten. Da fehlt den Ladies schlichtweg Volumen, um sich lautstark durchsetzen zu können. Doch den GI’s gefällt’s. Dumm nur, dass Fat Amys krimineller Vater auftaucht, der das ganze Unterfangen selbstsüchtig in Frage stellt.

Letzterer Punkt beherrscht das Geschehen, denn Trish Sie erzählt die Geschichte zum größten Teil aus der Rückblende. Andererseits wäre der Plott ohne die Krimi-Einlage wohl etwas zu dünn gewesen, um einen abendfüllenden Film daraus zu machen. Aber auch mit wird er in Sachen Geschichte keinen Innovationspreis gewinnen. Betrachtet man die Sache nüchtern, sind es vor allem die Gesangseinlagen, die im wahrsten Sinne des Wortes das Geschehen rocken. Großartig. Die Gags, für die in der Mehrzahl Rebel Wilson und deren Humor unter der Gürtellinie verantwortlich ist, füllen gut die Lücken zwischen den Auftritten. Anna Kendrick als die eigentliche Hauptperson ist wie immer, nicht wirklich lustig, aber immerhin komisch. So ist das ganze eher ein musikalisches, als ein komödiantisches Vergnügen. Aber immerhin...

Genre: Komödie; FSK: 6 Jahre; Laufzeit: 93 Minuten; Verleih: Universal; Regie: Trish Sie; Anna Kendrick, Hailee Steinfeld, Rebel Wilson; USA 2017