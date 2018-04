Neue Helden braucht das All

Stefan Klug

(MOZ) Die Erste Ordnung ist auf dem Vormarsch. Und wie es aussieht, braucht sie nicht mehr lange, den Widerstand endgültig zu besiegen. Ein Teil von dessen letzter Hoffnung liegt auf Rey, die sich nach Ahch-To begibt, um dort vom mittlerweile Jedi-Altmeister Luke Skywalker etwas über den Umgang mit der Macht zu erfahren. Hier hat auch Kylo Ren noch Nachholebedarf, der sich als Adlatus vom Höchsten Führer Snoke seine Sporen verdient und sich zum direkten Gegenspieler von Rey entwickelt. Die beiden sind über ein unsichtbares Band miteinander vereint und so ist auch nicht endgültig entschieden, ab Kylo der dunklen Seite endgültig verfallen wird. Prinzessin Leia plagen da eher aktuellere Sorgen. Denn wenn es nicht gelingt, das letzte Häuflein der ihrigen vor der anrückenden Flotte zu schützen, wird niemand mehr da sein, der dann Ren die Stirn bieten könnte.

Star-Wars-Fans werden ziemlich schnell merken, dass ihnen die Geschichte irgendwie bekannt vorkommt. Kein Wunder, denn mit der zweiten Ausgabe des Relauches der Weltraumsaga präsentiert uns Rian Johnson ein astreines Remake von „Das Imperium schlägt zurück“. Gleichwohl bleibt er dabei der Linie von J. J. Abrams treu, der mit „Das Erwachen der Macht“ vor knapp zwei Jahren die Geschichte neu und teils auch gegen den Strich gebürstet erzählt hat. Dennoch baut der Regisseur so viele Querverweise zu den Originalen ein, dass man immer das Gefühl hat, sich auf vertrautem Terrain zu bewegen. Dazu zählen natürlich die bekannten Charaktere, die unter die vielen neuen Gesichter gemischt wurden. Dazu zählen aber auch direkte Anleihen aus den „Originalen“, sowohl in optischer wie auch sprachlicher Darstellung. Nicht zuletzt werden bestimmte Einstellungen von damals einfach auf eine neue Ebene oder ein neues Niveau gehoben.

Schließlich folgt Johnson dem Motto, nicht kleckern, sondern klotzen und fährt an Effekten auf, was moderne CGI-Technik hergibt. Natürlich sind das die epochalen Weltraumschlachten, die riesigen Kreuzer, die Massen an Sturmtruppen wie auch die tollen Totalen beim finalen Showdown. Das alles ist topmodernes Unterhaltungskino, bei dem der Zuschauer auch nach zweieinhalb Stunden nicht die Lust am Zuschauen verliert. Aber es hätte, ohne Frage, etwas gestraffter sein dürfen. In der Tradition der Originale werden aber auch knuffige Aliens präsentiert und einige durchaus gelungene Gags. Dazu signalisiert der Film mehrfach, hey, wir machen Unterhaltung und entscheiden nicht über die Zukunft der Menschheit. Diese nicht so ganz ernste Stimmung ist notwendig, weil auf der anderen Seite mitunter auch das Pathos regiert. Hier war eine Balance wichtig.

Der Aufgabe eines modernen Remakes angemessen ist die technische Umsetzung des Spektakels. 4K macht möglich, die Saga auf großen, ja sehr großen Screens in einem Detailreichtum zu erleben, der ein ums andere Mal dafür sorgt, dass sich der Zuschauer mittendrin fühlt. Er ist dabei im All, auf den Planeten, unter den Massen - zwischen allen Fronten, wenn man so will. Die Darstellung gerät fast an ihre Grenzen, wenn bei Closeups von Reys Gesicht schon das Makeup zu erahnen ist. Andererseits sind es vor allem die Spezialeffekte, vom Lichtschwertkampf bis zu den Weltraumschlachten, die durch die authentische Darstellung den Übergang vom Trick zur Tatsache vollführen. Hier schwächelt das Bild zu keiner Sekunde, bleibt in dunklen Passagen detailreich, überzeichnet nicht in hellen. Dennoch muss man mit viel analogem Filmkorn leben, das dem Ganzen einen gewissen Retro-Look verpasst. Erstmals ist bei Disney auf Dolby Vision mit an Bord und somit die Möglichkeit, auf entsprechenden Geräten das letzte Quäntchen Qualität aus dem Bild herauszuquetschen. Ähnlichen Enthusiasmus hätte man sich auch beim Ton gewünscht. Doch dem deutschen Zuschauer bleibt Dolby Atmos, also die Möglichkeit des nahezu perfekten 3-D-Tones, verwehrt. Stattdessen muss er mit einem Downmix in Form von Dolby Digital Plus vorlieb nehmen. Das ist auch sehr gut, aber gerade bei einem Sci-Fi-Spektakel wäre Atmos die bessere Wahl gewesen.

Genre: Sci-Fi; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 152 Minuten; Verleih: Disney HE; Regie: Rian Johnson; Mark Hamill, Daisy Ridley, John Boyega; USA 2017