Spiel, Satz, Sieg Gleichberechtigung

Stefan Klug

(MOZ) Billie Jean King reicht es. Mit knapp einem Zehntel an Preisgeldern soll die Gewinnerin der Tennisfrauen im Gegensatz zu den Männern abgespeist werden. Sie tritt kurzerhand mit ihren Geschlechtsgenossinnen aus dem Profiverband aus, um künftig in einer eigenen Liga zu spielen. 1973 gleicht dies einer Sensation. Und die Verbandsgranden sparen dann auch nicht an Drohungen gegenüber den Abtrünnigen. Doch der rein weibliche Tenniszirkus erreicht schnell die Gunst der Zuschauer. Wohl auch wegen der gewagten Outfits auf dem Court. Da muss die Männerwelt einen Gang hochschalten. Also wird jedem, der es hören will oder auch nicht, verkündet, dass die schlechtere Bezahlung schlichtweg eine Folge dessen ist, dass Frauen eben schlechteres Tennis spielen. Wie um dies zu beweisen, fordert die ehemaliger Tennisgröße Bobby Riggs die Siegerin der weiblichen Tennistour zu einem Match der Geschlechter heraus.

Kurz nach dem Biopic zu Björn Borg kommt nun schon der zweite Tennis-Film ins Heimkino. Anders als beim großen Schweden wird die Sache aber weniger ernst und umfangreich dargestellt. Jonathan Dayton und Valerie Faris greifen sich eigentlich nur den Fakt des Showkampfes heraus und präsentieren die Geschichte zum Allgemeinverständnis drumherum. Dabei lassen sie es nicht an der nötigen Lockerheit fehlen, die wohl auch die männlichen Protagonisten seinerzeit an den Tag gelegt haben. Anders als diese aber nimmt das Regie-Duo das Geschehen dennoch nicht auf die leichte Schulter. Die vor allem chauvinistischen Hintergründe des Spektakels werden ebenso beleuchtet wie die gesellschaftliche Situation in den frühen 1970, das Verhältnis zu gleichgeschlechtlichen Partnerschaften inklusive. Emma Stone ist in der Hauptrolle der Billie Jean einfach umwerfend. Zwischen knallharter Sportlerin, verletzlicher Liebender und dem Zeitgeist sich unterordnender Person des öffentlichen Lebens gelingt ihr die Verwandlung allumfassend. Steve Carell kann da eigentlich nur mit seiner Komödienerfahrung punkten. Die Rolle selbst lässt wenig Spielraum für Tiefgang und über das Chauvi-Schwein hinaus zu. Dazu gelingt es dem Geschehen, dem Betrachter den Handlungszeitrum in allen Facetten näher zu bringen. Das Stück ist unterhaltsam, auch spannung und spart ebenso eine gewisse Portion an schönen Emotionen nicht aus.

Genre: Biopic; FSK: o.A.; Laufzeit: 121 Minuten; Verleih: 20th Century Fox HE; Regie: Jonathan Dayton, Valerie Faris; Emma Stone, Steve Carell, Elisabeth Shue; GB/USA 2017