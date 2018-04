Volle Züge zum Festauftakt – keine Zwischenfälle

dpa

Werder/Havel (dpa) Zum Auftakt des Baumblütenfestes in Werder (Potsdam-Mittelmark) sind viele Besucher mit der Bahn in die Kleinstadt gefahren. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte am Samstagmittag über die Linie RE1, die zwischen Berlin und Werder verkehrt: „Wir können bestätigen, dass die Züge voll sind.“ Nach Angaben eines Reisenden hielt am Vormittag ein Zug in Potsdam erst gar nicht an, weil dieser bereits überfüllt war.

Am Freitag hatte die Bahn bekanntgegeben, dass einige der Sonderzüge zu dem riesigen Volksfest an diesem Wochenende nicht fahren könnten, weil es viele Krankheitsfälle gebe. Stadt und Verkehrsministerium in Brandenburg reagierten daraufhin verärgert. Die Bahnsprecherin sagte am Samstagmittag, dass vier der zahlreich abgesagten Sonderzüge nun doch gefahren seien. Das Baumblütenfest dauert mehrere Tage bis zum 6. Mai. Es werden wieder Hunderttausende Besucher erwartet.

Am frühen Nachmittag gab es den offiziellen Start des 139. Baumblütenfestes in der Stadt vor den Toren Potsdams, auf dem traditionell viel Obstwein fließt. Ein Stadtsprecher sagte, dass davor noch ein Umzug mit 1600 Beteiligten durch die Stadt gezogen sei. Bereits am ersten Festtag gebe es viel Andrang bei tollem Wetter. Zugleich beklagte die Stadt nochmals den Ausfall von Sonderzügen. Die Bahnen seien überfüllt, sagte er.

Ein Sprecher der Bundespolizei, die sich um die Bahnhofsbereiche kümmert, sprach von einem friedlichen Auftakt. Zwischenfälle bei der Anreise seien bis zum Nachmittag nicht gemeldet worden. Auch die Polizei, die das Festgeschehen betreut, sprach am Nachmittag von einem ruhigen Auftakt.