Bewusst atmen und Stille genießen

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Bewusst atmen, Ruhe genießen, dem Vogelgezwitscher im Wald lauschen, wandern. Wer sich auf den neuen Gesundheitsweg „Atem schöpfen“ begibt, der wird gezielt all das erleben. Feierlich eingeweiht wird der Rundweg am 5. Mai, um 10 Uhr, hinter der Fachklinik. Dann nämlich wird auch der „Märkische Bergwanderpark“ freigegeben.

Elf Stationen zählt der knapp sechs Kilometer lange Rundweg. Start und Ziel ist der neu entstandene Kneipp-Pfad an der historischen Kurfürstenquelle, neben der Treppe zur Kapelle. Heiko Walther-Kämpfe von der Bad Freienwalde Tourismus GmbH und Bauunternehmer Marco Mechelke haben am Mittwoch alle elf Stationen mit Bannern gekennzeichnet. Darauf ist der Rundweg komplett zu sehen, beschriftet sowohl in deutscher als auch in polnischer Sprache. „Denn wir wollen den Gesundheitsweg auch gezielt in Polen bewerben“, erklärt Heiko Walther-Kämpfe die zweisprachigen Erläuterungen. An jeder Station werde dem Wanderer eine spezielle Atemübung empfohlen. Der könne er folgen, so der Mitgestalter des Weges. Daran mitgewirkt haben zudem Manuela Düntzsch vom gleichnamigen Optiker-Fachgeschäft für den Bereich „Sehen“ sowie Heilpraktikerin und Atemtherapeutin Heike Buß für den Bereich „Atmen“. Die Fontane-Zitate auf den Bannern, für jede Station ein anderes, habe er ausgewählt und sich bewusst für Fontane entschieden, weil Brandenburgs Heimatdichter bei seinen „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ auch Freienwalde besucht habe und im nächsten Jahr „200 Jahre Fontane“ gefeiert werde.

„Und wir haben die Strecke bewusst so gelegt, dass Besucher an der Köhlerei vorbeikommen. Dort können sie einen Imbiss einnehmen und bei Bedarf die Toilette benutzen“, erklärt Heiko Walther-Kämpfe. Sind Wanderer zum Beispiel an Punkt 5 angekommen, erleben sie den „Klang der Stille“, mit einer Installation aus fünf pentatonischen Klangröhren aus Metall. Zudem bietet sich die Möglichkeit, in einen 1,80 Meter großen Sandstein hinein zu hören – durch eine 40 Zentimeter große Öffnung.

Die Einweihung ist mit einem deutsch-polnischen Event verbunden. Um 11 Uhr beginnt an der neuen Treppe zur Kapelle der deutsch-polnische Familien-Treppenlauf. Dafür haben sich 14 Mannschaften aus dem polnischen Meseritz und ein paar deutsche Teams angemeldet. Ein Team besteht aus je einem Erwachsenen und einem Kind (bis 14 Jahre). „Über weitere Anmeldungen aus der Region würden wir uns freuen“, so Heiko Walther-Kämpfe.