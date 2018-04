Und wieder mal die Heidemühle

Margrit Meier

Hoppegarten bei Berlin (MOZ) Wer am 7. Mai zur Sitzung der Gemeindevertreter kommt, sollte Sitzfleisch mitbringen. Es ist zu erwarten, dass es, so wie im Hauptausschuss, wieder lange Diskussionen um den Wohnpark am Erpetal geben wird – der neue Name für die Eigenheimsiedlung unweit der Heidemühle.

Der Ortsbeirat sagt Ja. Der Bauausschuss Nein und auch der Hauptausschuss hat sich knapp mit 5:4 gegen die Pläne eines Wohnparks am Erpetal entschieden. Zuvor hatte es, wie immer, wenn es um die Heidemühle geht, Diskussionen gegeben, die teils hitzig geführt wurden.

Das Problem: An der historischen Heidemühle, umgeben von Landschafts- und Naturschutzgebiet, leben acht Familien. Ein Investor, den angeblich keiner kennt, hat mit dem Eigentümer der ehemaligen LPG zwischen Waldesruh und Heidemühle einen Vertrag geschlossen, wonach er bis Ende dieses Jahres Vorzeigbares für eine Wohnbebauung vorzuweisen habe. Bekommt er das nicht hin, verfällt der Vorvertrag. Deshalb wird aufs Tempo gedrückt, deshalb liegt den Gemeindevertretern ein Aufstellungsbeschluss vor. 70 bis 80 Wohneinheiten sind vorgesehen. Ein Aufstellungsbeschluss ist eine Art Absichtserklärung, ein Gebiet in eine bestimmte Richtung entwickeln zu wollen. Viele Gemeindevertreter wollen möglichst jetzt schon festzurren, was geht und was nicht. Doch, so wiederholt immer wieder Bürgermeister Karsten Knobbe (Linke), darf es eine solche Vorgabe in dieser Phase einer eventuellen Planung nicht geben.

Er wies deutlich von sich, dass er ein Befürworter oder Forcierer einer solchen Bebauung sei. Er handele lediglich im Auftrag der Gemeindevertreter, die lange vor seinem Amtsantritt beschlossen haben, dort eine Wohnbebauung zu ermöglichen. Später, beim Beschluss des Flächennutzungsplanes, war Knobbe allerdings schon mit dabei.

Kay Juschka (CDU), seit Jahren Gemeindevertreter, erinnerte sich, dass die Idee von der Bebauung von Frank Grubitz stammt, der einst Bauausschussvorsitzender war. Das ist derselbe Münchehofer, der sich vor Kurzem vehement mit einer Bürgerinitiative dagegen wehrte, dass das Recyclingunternehmen Brieskorn seine Aktivitäten mitten aus Münchehofe geordnet in unmittelbare Nachbarschaft des Klärwerks weg vom Dorf verlegt. „Diese Dauerbestrahlung damals, uns einzureden, dass nur eine Wohnbebauung das Heidemühler Problem löst, war und ist frustrierend und die Idee eines einzigen Menschen“, klagte Juschka. Es sei nie die Mehrheit der Gemeindevertreter dafür gewesen, dort eine Wohnbebauung zuzulassen.

Als Mondphantasien bezeichnete Steffen Molks (SPD) die Diskussionen. Wenn der Eigentümer nicht mitspiele, passiere auf diesem Privatgelände – eine ehemalige LPG, viele versiegelte Flächen, Müllablagerungen ... – nichts. Er warb darum, dem Aufstellungsbeschluss zuzustimmen. Wie viele Häuser hier entstehen, das könne man im Detail noch später besprechen. Darin bestärkt wurde er von Knobbe. Der regte an, dem Aufstellungsbeschluss zu folgen und sich gleichzeitig zu verständigen, was die Gemeindevertreter konkret wollen und was nicht. Was dagegen spreche, dem Investor von vornherein auf den Weg zu geben, dass er nicht das ganze Gebiet, sondern nur einen Teil beplane, fragte Juschka zurück. Ein Aufstellungsbeschluss erfolge ohne Bedingungen, antwortete Knobbe. Peter Ködderitzsch (Freie Fraktion) schlug vor, dass sich ein Gremium aus Gemeindevertretern, Bürgermeister und Fachbereich bildet, das bespricht, was gewollt ist.