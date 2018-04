Woltersdorf will die Huckelpiste Berghofer Weg sanieren

Martin Stralau

Woltersdorf (MOZ) Die Gemeinde hat in diesem Jahr 100 000 Euro für Straßenreparaturen zur Verfügung. Das gab Bauamtsleiterin Kerstin Marsand bei der Vorstellung der für 2018 geplanten Maßnahmen im jüngsten Bauausschuss bekannt. „Es geht vorrangig um die Herstellung der Verkehrssicherheit, es sind keine Verschönerungsarbeiten.“

Um Schlaglöcher zu beseitigen, will der Bauhof für den Berghofer Weg, die Werderstraße, die Ahornallee, die Fasanenstraße und je nach Erfordernis auch für weitere Straßen ein sogenanntes Patchmatik-Gerät anmieten. Kosten inklusive Material: 15 500 Euro. Kritik daran äußerte Stefan Bley (CDU). Seine Fraktion treibe die Frage der Nachhaltigkeit um, „weil schon wieder die Werderstraße mit dem Patchmatik-Gerät gemacht wird“. Die Arbeiten mit diesem Gerät seien nun mal Reparaturen für ein Jahr, sagte Kerstin Marsand dazu.

Außerdem sollen in der Schumann- und der Sebastian-Bach-Straße sowie im Fährweg für insgesamt 38 600 Euro die Einmündungsbereiche zur Rüdersdorfer Straße befestigt werden. Das Verfüllen der Schlaglöcher in diesen Bereichen war nicht nachhaltig genug. Und schließlich fließen als größere Maßnahme noch 26 000 Euro in die Beseitigung einer Fahrbahnsenke in der Paul-Singer-Straße. „Der Starkregen im vergangenen Jahr hat uns unsere Probleme im Ort vor Augen geführt. Eines der größten gibt es in der Paul-Singer-Straße“, sagte Kerstin Marsand. Dort stehe das Niederschlagswasser bei derartigen Wetterereignissen „von Zaun bis Zaun“, die Straße sei dann nicht begehbar und stelle auch für den Fahrzeugverkehr eine Gefahr dar. Nun soll die unbefestigte Fahrbahn mit Schottermaterial profiliert werden und in den Seitenbereichen Entwässerungsmulden bekommen. Nach Abzug aller geplanten Maßnahmen, berichtete Kerstin Marsand, stünden dann noch 12 000 Euro für Notreparaturen sowie zur Beseitigung von Havarien zur Verfügung.

Die Bauamtsleiterin warf auch einen Blick ins Jahr 2019. Für die vom Bauamt favorisierten Maßnahmen müssten im nächsten Haushalt 235 000 Euro geplant werden. Die größte davon ist die Sanierung des Berghofer Wegs mit etwa 121 000 Euro. Sie soll für die nächsten fünf bis sieben Jahre Ruhe schaffen. Der sachkundige Einwohner Michael Schulz (Linke/Grüne) wollte wissen, warum sich der Landesbetrieb Straßenwesen nicht an den Kosten für den Bau beteiligt. Hintergrund der Frage ist, dass viele schwere Lkw seit 2014 den Berghofer Weg als Ausweichstrecke nutzen, weil die Stolp-Brücke auf der Landesstraße zwischen Rüdersdorf und Woltersdorf seither für Fahrzeuge über 18 Tonnen gesperrt ist. „Der Landesbetrieb zieht sich auf die Gesetzlichkeit zurück“, sagte Bürgermeisterin Margitta Decker. „Er sagt, dass Schäden erst dann bezahlt werden, wenn die Brücke komplett gesperrt und die Umleitung offiziell ausgeschildert ist.“ Sie plädierte für die Instandsetzung. „Wenn wir nichts tun, haften wir vielleicht irgendwann für die Schäden.“ Ein grundhafter Ausbau sei aber sinnlos. „Der würde uns bei einer Umleitung wieder kaputt gefahren.“