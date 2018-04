Maibaum, Eisbein und Blasmusik

Tatjana Littig

Tauche/Pretschen/Schadow/Lieberose (MOZ) Am Montag wird ab 17 Uhr der Maibaum auf dem Wilhelmsplatz in Tauche aufgestellt. Mit dabei: die Krügersdorfer Tanzmäuse. Außerdem sind Hüpfburg und Kletterstange für Kinder angekündigt. Am Dienstag, 1. Mai, findet ab 12 Uhr ein Maifest mit Eisbeinessen und Blasmusik am Schäferteich in Tauche statt. Eine Stunde eher eröffnen die Pretschener ihr 15. Blasmusik- und Maifest mit einem Frühschoppen mit den Spreetaler Blasmusikanten und Spargelessen im Gasthaus Döring. Höhepunkt ist gegen 14 Uhr die Aufstellung des Maibaums mit dem traditionellen Bändertanz und der Annemarie-Polka. Zudem gibt es Tanzfläche, Tombola, Hüpfburg, Leckereien vom Grill und eine Kaffeetafel.

In Schadow wird am Montag zum ersten Mal ein Maibaum aufgestellt. Die Frauen flechten für diesen den Kranz. Los geht das Maibaumfest um 18.30 Uhr mit Livemusik der Oder-Spree-Musikanten. Essen, Trinken und gute Laune, kündigt Ortsvorsteher Ingo Schulze an.

Ebenfalls am Montag wird in Lieberose der Maibaum mit Unterstützung der Feuerwehr aufgestellt. Beginn ist um 18 Uhr auf dem Marktplatz. Feierlich begleitet wird das Spektakel von einem Tanzauftritt der Kita-Kinder. Anschließend ist ein Fackel- und Lampionumzug geplant. Lampions müssen selbst mitgebracht werden. (lit)