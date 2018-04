Gedenken an Theomin

MOZ

Frankfurt/Slubice Am Grab des weltweit hochverehrten Frankfurter Rabbiners Theomin (1727-1792) auf dem Jüdischen Friedhof im heutigen Slubice versammelten sich am Mittwoch anlässlich seines 226. Todestages Mitglieder der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt unter Leitung der Rabbinen Israel Wieder und Mayer Weinberger. Beide waren aus Antwerpen (Belgien) zu dem Gedenken angereist.

Theomins Schriften werden noch heute namentlich in jüdischen Gemeinden in den USA gelesen und befolgt. Der in Lemberg aufgewachsene Theomin wirkte zunächst als junger Rabbiner einige Jahre in Berlin. Da es dort aber Spannungen zwischen verschiedenen Gruppen innerhalb der jüdischen Gemeinde – namentlich den Reformenjuden und den orthodoxen Kreisen – gab, ging Theomin wieder nach Lemberg zurück. Schließlich bat ihn 1781 die jüdische Gemeinde in Frankfurt, dass Amt des Rabbiners zu übernehmen. In der Oderstadt wirkte Theomin bis zu seinem Tode, elf Jahre lang leitete er die Gemeinde und arbeitete an seinen Schriften. Von denen aber bis heute nur ein kleiner Teil gedruckt vorliege. Als Theomin sich 1781 für Frankfurt entschied, war er schon ein berühmter Gelehrter. Beerdigt wurde Theomin auf dem alten jüdischen Friedhof in der Dammvorstadt, dem heutigen Slubice. In New York war vor mehr als zehn Jahren ein „Komitee zur Rettung des jüdischen Friedhofs von Slubice“ gegründet worden.

Für die Frankfurter Jüdische Gemeinde leitete Yosyp Vaysblat von der Heiligen Bruderschaft (Chevra Kaddischa) das Gedenken. Die Rabbinen und alle Anwesenden sprachen ein Gebet.

Der neu errichtete Grabstein für Theomin steht auf seinem Grab, das alte Fundament des nicht erhaltenen Originals konnte für das neue Exemplar genutzt werden. Für Enttäuschung und Unmut sorgte die Nachricht, dass die Trauergemeinde erstmals seit der Errichtung des Zauns nicht direkt an das Grab gelangen konnte – der Schlüssel für das Tor im Zaun fehlt.

Wie der Frankfurter Eckard Reiß, der seit vielen Jahren zum jüdischen Friedhof forscht, erläuterte, war der Schlüssel seit Tagen nicht aufzutreiben – weder in den Stadtverwaltungen in Slubice und Frankfurt noch bei einer jüdischen Stiftung in Warschau konnten man da helfen. Daher wurde der Wunsch geäußert, dass die Jüdische Gemeinde mit dem neuen Frankfurter Oberbürgermeister Kontakt aufnimmt, damit die beiden Oderstädte übereinkommen, ein neues Schloss einzubauen und je einen Schlüssel in jedem Rathaus zu deponieren.