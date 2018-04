Der verwunschene Garten

Tatjana Littig

Sauen (MOZ) Friedhöfe und alte Grabstätten haben für viele Menschen etwas Faszinierendes. Das Oder-Spree Journal hat Geschichten rund um Friedhöfe recherchiert – heute in Sauen.

Der Friedhof in Sauen ist ein herrliches Fleckchen Erde. Staatliche Eichen recken ihre Äste empor und spannen ein schützendes Zelt über den verwunschenen Garten. Ein von Kopflinden gerahmter Weg führt von der Trauerhalle bis zum hinteren Teil des Friedhofs. „Für Bestattungen wird der vordere Teil genutzt“, erfährt der Besucher von Hartmut Kurz, dem Ortsvorsteher von Sauen. Hier vorne finden sich zwei Soldatengräber, einer ist einem unbekannten Soldaten, der andere Otto Vogel gewidmet. Um eine Kuriosität weiß der 61-jährige Kurz. Außerhalb des Friedhofs lagen einst zwei sowjetische Soldaten begraben. Ende des Zweiten Weltkrieges seien sie in einem Flugzeug über Sauen abgeschossen worden, erzählt er. Zu DDR-Zeiten wurden die beiden nach Beeskow auf den sowjetischen Ehrenfriedhof umgebettet.

Jutta Schlegel hat ihre letzte Ruhestätte in Sauen. 2008 starb die Gesangsprofessorin und Mitbegründerin der Oper Oder-Spree. 1983 verschied Heinrich Bier, der Sohn von August Bier, dem bedeutenden Chirurgen und Forstmann. „Heinrich Bier hat zu DDR-Zeiten den Sauener Forst bewahrt“, sagt Kurz. Ein Grabstein fällt ins Auge, es ist ein Mühlenstein. Er ziert die Begräbnisstätte von Charlotte und Fritz Schulz. Der 1967 verstorbene Schulz war Müllermeister und der letzte Mühlenbesitzer im Ort. Auch hinter der Trauerhalle gibt es Geschichtliches zu entdecken. Verfallen zwar, aber in Resten noch vorhanden, findet sich hier die Klinkerstein-Gruft der Familie von Rheinbaben. „Von der Familie von Rheinbaben hat August Bier 1912 das Gut samt Nebengebäuden und Grundstück erworben“, berichtet Kurz.

August Bier selbst liegt nicht auf dem Friedhof begraben. Die letzte Ruhestätte von ihm und Ehefrau Anna findet sich im Sauener Forst, etwa zehn Minuten vom Gutshaus entfernt. Wegweiser führen dorthin. Aus dem Kiefernwald auf märkischem Sandboden schuf er einst einen Mischwald. „Mein Großvater hat August Bier mit beerdigt“, verrät Kurz. „Das Grab wurde mit Steinen beschwert.“ Grund dafür sei der hohe Wasserpegel.

Bis zur Wende war es in Sauen gang und gäbe, die Leute aus dem Ort selbst zu beerdigen. Dafür wurde aus jeder Familie ein männliches Mitglied über 18 Jahre bestimmt. Immer fünf Männer seien an einer Beisetzung beteiligt gewesen, erzählt der Ortsvorsteher. Inzwischen dürfen einzig Angehörige der Feuerwehr ihre Mitglieder auf diese Weise beerdigen.

Nicht in jeder Hinsicht ist man so traditionsbewusst in Sauen. Auf der freien Fläche hinter der großen Eiche ist linker Hand eine anonyme Begräbnisstätte und rechter Hand ein Urnenfeld geplant. Diese Bestattungsformen würden vermehrt nachgefragt, erklärt Kurz. Er weist auf eine weitere Besonderheit in diesem Teil des Friedhofs hin: Hier werden auf Wunsch der Hinterbliebenen die Steine von abgelaufenen Grabstellen aufbewahrt. „Immerhin ist ein Friedhof ein Anlaufpunkt für spätere Generationen“, betont er. Für diese dürfte auch der hinterste Teil der Anlage spannend sein. Bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts fanden hier keine Bestattungen mehr statt.