An der Oder wird ein Traum wahr

Janet Neiser

Ratzdorf (MOZ) Anfang des Jahres hat es noch schlecht ausgesehen für die Gaststätte „Oderblick“ in Ratzdorf. Nun wird sie am 1. Mai neu eröffnet. Sabine Kanisch aus Groß Drewitz erfüllt sich mit der Gastwirtschaft am Oderdamm einen lang gehegten Traum.

„Viele Einheimische spazieren hier vorbei oder gehen mit ihren Hunden Gassi. Und dann klopfen sie oft ans Fenster oder winken. Die Ratzdorfer scheinen wirklich ein nettes Völkchen zu sein.“ Sabine Kanisch lächelt. Und als hätte sie ihn bestellt, kommt ein älterer Herr vorbei, drückt sich die Nase am Fenster der Gaststätte „Oderblick“ platt und nickt freundlich, als er sieht, dass sich jemand im Innenraum befindet. Die meisten dürften staunen, wenn sie sehen, was sich in dem Objekt alles getan hat. Da stehen dunkelbraune Möbel, passende Lampen hängen von der Decke und auch der Tresen blitzt wieder. Einen Blumenstrauß stellt Sabine Kanisch gerade auf einen der Tische. „Der hing gestern an der Tür“, erzählt sie. „Schön, oder?“

In den vergangenen Tagen hat die Frau aus Groß Drewitz nahezu jede Stunde in der Gastwirtschaft in Ratzdorf verbracht. Die Nächte sind kürzer geworden, weil es so viel zu tun gab und zu tun gibt. Im Flur stehen noch die Farbdosen, es riecht nach frisch gestrichenem Holz. „Hier war alles leer“, erzählt Sabine Kanisch, die das Objekt von der Gemeinde gepachtet hat. „Keine Möbel, keine Lampen, nichts.“ Auch die Küche hat sie neu ausgestattet. „Und das Schild draußen soll auch erneuert werden, aber dazu war die Zeit jetzt zu knapp.“

Am 1. Mai ist es soweit, dann wird die 57-Jährige das erste Mal Gäste empfangen. Nein, aufgeregt sei sie nicht. „Ich bin ja stresserprobt“, sagt sie und schmunzelt. Schließlich habe sie 33 Jahre lang als Erzieherin gearbeitet. Der Abschied von ihrer Kita-Gruppe sei ihr sehr, sehr schwer gefallen. Aber diese Entscheidung musste sie treffen, um sich ihren Traum zu erfüllen. „Ich war hier mal wieder mit dem Fahrrad vorbeigefahren“, berichtet sie und fügt hinzu, dass sie gern und oft auf dem Oder-Neiße-Radweg unterwegs ist. Sogar bis zur Ostsee sei sie schon gestrampelt. An diesem Tag aber hatte sie auf dem Aushang an der Gastwirtschaft am Damm gesehen, dass ein Pächter gesucht wird. Das ließ sie nicht mehr los. „Ich wollte das schon immer machen, ein eigenes, kleines Café eröffnen“, sagt sie. Auch ihre Freunde und ihre Familie hätten sie schließlich ermutigt, diesen Schritt zu wagen. „Wann, wenn nicht jetzt?“, fragt sie.

Etwa 30 Gäste würden im „Oderblick“ Platz finden, wenn man eine Tafel stellt. Wie viele Personen letztlich bei ihr vorbeischauen und einen Zwischenstopp einlegen werden, das müsse man abwarten. Klar ist, Sabine Kanisch wird immer frischen Kuchen da haben. „Ich backe so gern“, beteuert sie. „Dazu ein guter Kaffee, mmh.“ Eis soll es ebenfalls geben. Aber auch einen Imbiss, für die, die es deftig mögen, will sie anbieten. Hilfe in der Küche und bei der Bedienung bekomme sie von einer guten Freundin und einer Einheimischen.

Sabine Kanisch weiß, dass es in der Vergangenheit immer wieder Diskussionen über die Öffnungszeiten des „Oderblicks“ gegeben hat. „Ich werde von 10 bis 20 Uhr geöffnet haben“, versichert sie. Lediglich am Montag, da bleibt die Wirtschaft zu. „Einen Tag benötigt man auch ja mal für einen Einkauf“, sagt sie, als müsse sie um Verständnis werben. Dass sie in den kommenden Wochen selbst kaum zum Radfahren kommen wird, das weiß die Groß Drewitzerin ganz genau. „Das ist eben so. Vielleicht bringe ich mir mein Rad einfach mal mit.“

Eröffnung „Oderblick“ Ratzdorf: 1. Mai, 10 Uhr.