Voigt-Abwahl, die Nächste

Ingmar Höfgen

Temnitztal/Garz Das Amt Temnitz kommt in Personalnachfragen weiter nicht zur Ruhe. Die Gemeindevertreter Temnitztals müssen auf der nächsten Sitzung am 3. Mai ab 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Vichel laut Einladung erneut über ein Abwahlbegehren der Bürger gegen Thomas Voigt als Garzer Ortsvorsteher entscheiden. Ursprünglich hatten 65 Garzer dafür unterschrieben, ein Bürgerentscheid über Voigts Abwahl herbeizuführen. Die Gemeindevertreter Temnitztals hatten einstimmig am 28. März festgestellt, dass dieses Bürgerbegehren „nicht zustandegekommen“ sei.

Dies wurde nun von der amtierenden Amtsdirektorin Kerstin Dames als rechtswidrig beanstandet, weil mindestens 25 Prozent, also 31 Unterschriften, gültig gewesen seien. Sie setzte das Bürgerbegehren auf die Tagesordnung für den 3. Mai und lässt die Gemeindevertreter erneut abstimmen. Stimmen sie zu, könnte über Voigts Abwahl am 10. Juni entschieden werden.

Positioniert sich die Gemeindevertretung erneut gegen das Bürgerbegehren und beanstandet die Amtsdirektorin diesen Beschluss abermals, dann muss die Kommunalaufsicht binnen drei Monaten entscheiden, welcher Seite sie folgt. Das Abwahlbegehren gegen Voigt war mit seiner Ämterhäufung begründet worden; seinen Aufgaben als Ortsvorsteher könne er nicht mehr gerecht werden.

Thomas Voigt hatte sich im Amtsausschuss gegen die Verlängerung der Amtsdirektoren-Zeit von Susanne Dorn stark gemacht – eine Entscheidung, die seitdem mehrere Temnitz-Gemeinden spaltet.