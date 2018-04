Nickender Milchstern

Helmut Augustiniak

Paretz Wenig bekannt sind die botanischen Führungen des Vorsitzenden des Vereins Historisches Paretz, Matthias Marr, im Schlossgarten von Paretz. Schon vor ungefähr 100 Jahren reiste der Journalist und Schriftsteller Ludwig Sternaux nach Paretz zum „Nickenden Milchstern“. Er beschreibt das Bild, das sich ihm bot, so: „der ganze Parkboden schimmert silbern, wie bereift, noch nie hatten wir solche Blumen gesehen“. Die alten Paretzer haben einen nicht ganz so poetischen Namen für die Pflanze. Sie nennen sie „Rotzblume“, weil sie einen klebrigen Saft absondert. Vor 15 Jahren hat Marr diese Attraktion am Schloss wiederbelebt. Der „Nickende Milchstern“ ist eine Zwiebelpflanze, die in Asien zu Hause ist. In der Havel-Region ist sie selten. Dort, wo sie blüht, tritt sie aber gehäuft auf. Ihre Art gilt in Europa als gefährdet. Die Blume erreicht eine Höhe von bis zu 60 cm. Die Blüten sind nickend und glockenförmig an einem Stängel. Die Kronblätter sind weiß mit einem grünen Streifen auf dem Rücken. Die Zwiebelpflanze blüht im April und Mai.