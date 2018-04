Brauergraben soll in Park strömen

Projekt gescheitert: Der Ablaufgraben vom Kienitzer Heber sollte vom Anlieger saniert werden. In seiner Not nahm der Bauschutt zur Hilfe. © Foto: Ulf Grieger

Pragmatisches Stauregime: am Siel Jesargraben © Foto: Ulf Grieger

Mehr Dynamik für Wolluper Parkgewässer: Der Brauergraben soll künftig durch dieses Wehr mehr Leben in die Teiche bringen. Dann kann man dort sogar wieder angeln. © Foto: Ulf Grieger

Ulf Grieger

Letschin (MOZ) Eine für viele Einwohner der Gemeinde folgenreiche Gewässerschau haben der Gewässer- und Deichverband, Ortsvorsteher und Vertreter von oberer und untere Umweltbehörde am Freitag durchgeführt. Unter anderem soll der Brauergraben künftig durch den Wolluper Domänenpark geleitet werden.

Zum Brauergraben bei Wollup und das Speicherbecken neben dem Domänenpark führen die Gewässerschauen traditionell. Sorgenkind ist dort von Beginn an die Bewässerung des denkmalgeschützten Parkes. Ein provisorisches Wehr sorgt dafür, dass der Park Wasser bekommt. Derzeit ist es wieder einmal marode. Um dort generell für geregelte Verhältnisse zu sorgen, hat die Gemeinde beantragt, die Parkgäben und -teiche zu Gewässern der zweiten Ordnung zu machen und somit eine regelmäßige Unterhaltung zu erreichen.

Vor Ort wurden die Vorteile dieses Planes deutlich. Der Brauergraben bekommt in Höhe des Speicherbeckens ein neues Wehr. Über das Becken wird der ebenfalls regelbare Zulauf zum Park mit dem Wasser gespeist. Für die Gräben und Teiche im Park bedeutet dies eine deutliche Erhöhung der Frischwasserzufuhr. Ob ein Absetzbecken am Rücklauf in den Brauergraben nötig sind, soll abgewartet werden, erklärte Gedo-Verbandsingenieur Axel Hulitschke.

Eine pragmatische Lösung gab es am Siel des Jesargrabens im Alten Deich bei der Regelung der Wasserstände für den Sophienthaler Polder. Der dort extensiv wirtschaftende Landwirtschaftsbetrieb AGO hatte die Sorge geäußert, dass bei Beibehaltung des von den Umweltbehörden festgelegten Stauregimes die vorgeschriebene Juni-Mahd nicht möglich sein wird. Zu hoch steht das Wasser derzeit auf den Weiden. Davon konnten sich die Teilnehmer der Gewässerschau überzeugen. Die Behördenvertreter vereinbarten auf Vorschlag von Andreas Fischer (Untere Naturschutzbehörde), dass das Stauregime in Absprache mit dem Landwirt auf kurzem Wege reguliert werden kann. Dies in Abweichung von den zuvor getroffenen starren Festlegungen.

Natürlich dominierte das Thema Biberschäden die Gewässerschau. An Schülers Küte bei Kienitz, wo der Biber einen eigenen Überweg über den Deich angelegt hat, soll er jedoch seinen Kütendamm behalten. Allerdings soll geprüft werden, ob er sich auch schon in den Deich gegraben hat.

Verheerende Schäden haben Biber am Ablaufgraben des Kienitzer Hebers angerichtet. Für dieses Gewässer der ersten Ordnung ist bis zu Abzweig Kruschkegraben/Freiwiesengraben zwar das Land zuständig. Die Grundstücksgrenze des privaten Anliegers berührt allerdings den Graben. Um die enormen Biberschäden in der Grabenböschung zu beheben, hatten der Deichverband und das Landesumweltamt mit dem Anlieger vereinbart, dass der das vom Gedo angelieferte Material selbst verbaut. Zur Gewässerschau wurde deutlich, dass das nicht funktioniert,. „Wir haben nur einen kleinen Traktor. Wir können das Material gar nicht verfestigen“, erklärte Anliegerin Marion Schirmer auf Nachfrage dieser Zeitung. Den bei der Schau in der Böschung festgestellten Bauschutt habe man dort zugegeben, um Festigkeit zu erreichen. Bibermanagerin Antje Reetz informierte, dass die Anlieger aus dem Landesprogramm Biberprävention Fördermittel beantragen können und somit die Böschungssanierung samt Biberermatten komplett gefördert bekommen.

Auf dem Bredenhof an der Gieshofer Hauptstraße soll nach dieser Gewässerschau die Biberplage ein Ende haben. Dort hat der Biber sich über eine Strecke von 20 Metern Zugang zu dem vom Gewässer umgebenen Grundstück verschafft und darauf dafür gesorgt, dass Hof und Garten kaum noch zu nutzen sind. „Wir werden dort im Rahmen eines Referenzprojektes den Graben zweiter Ordnung auf 100 Meter Länge sanieren und mit Gittern ausstatten. Dann wollen wir auch ermitteln, welche Kosten dabei entstehen“, informierte Gedo-Geschäftsführer Martin Porath.

Letschins Bürgermeister Michael Böttcher machte deutlich, dass das Land die Gemeinden von den Kosten durch die Biberschäden entlasten muss. „Wir sind damit überfordert“, so Böttcher. Man sollte die Biber zudem wirtschaftlich verwerten können, so Böttcher.