Schuke-Orgel für Konzert und Gemeinde

Manuela Bohm

Rathenow (Moz) Die Akustik, die die Sankt-Marien-Andreas-Kirche auszeichnet, wird gern für musikalische Veranstaltungen genutzt. Dabei kommt der Hörgenuss „Der Königin der Instrumente“ in diesem Gotteshaus immer noch zu kurz. Auf der Suche nach der passenden Orgel nahm der Sachverständige, Kantor Winfried Kuntz aus Bad Belzig, die Mitglieder des Orgelausschusses mit auf eine Lauschtour durch Berliner Kirchen.

„Unsere Kantorin Christiane Görlitz empfahl nach den Hörproben sofort die Schuke-Werder-Orgel“, sagt Heinz-Walter Knackmuß, Vorsitzender des Förderkreises zum Wiederaufbau der Kirche. Ihm sei der besondere Klang allerdings erst beim Hören der Aufnahmen aufgefallen, die er auf der Internetseite des Förderkreises eingestellt hat (rathenow-kirche.de > Geschichte > Orgel). „Die Schuke-Werder-Orgel hat den feinsten Klang, sie ist mein Favorit“, so Knackmuß.

Allerdings wird eine Ausschreibung darüber entscheiden, welche Orgel im Kirchenschiff zum Einsatz kommen wird. Die Schuke-Werder-Orgel hatte sich der Orgelausschuss in der Alten St.Marienkirche in Berlin-Spandau angehört. Sie ist sowohl für Konzerte als auch für den Gemeindegesang ausgelegt.

„Die Alexander Schuke Potsdam-Orgelbau GmbH aus Werder an der Havel war mit Seniorchef Matthias Schuke und Juniorchef Michael Schuke und dem wirtschaftlichen Kopf der Familie, Johannes Schuke, persönlich anwesend und zeigte die Orgel auch von Innen“, so der Förderkreisvorsitzende.

Wie die beiden anderen Orgeln, die während der Tour zu Gehör kamen, würden Bau und Einrichtung einer Schuke-Werder-Orgel um die 700.000 Euro kosten. Bisher konnte der Förderkreis 26.200 Euro zusammentragen. „Der Bund sieht sich verpflichtet eine Förderung für den Orgelbau einzurichten, weil die Unesco den deutschen Orgelbau in die Reihe des immateriellen Weltkulturerbes aufgenommen hat“, freut sich Knackmuß, dass der Förderkreis hierfür Fördermittel beantragen kann.

Das Konzert von Matthias Eisenberg wird zwar noch nicht auf einer neuen Orgel stattfinden können. Aber der Organist, Professor und Kirchenmisukdirektor zaubert dennoch eine wunderbare Klangwelt am 5. August in die Kirche. Auf der Truhen-Orgel gibt er ab 17.00 Uhr ein Benefiz-Konzert zum Wiederaufbau der Kirche. Karten sind im Eine-Welt-Laden, Kirchplatz 11, in der Touristinformation, Freier Hof 5, sowie unter 03385/514991 erhältlich.