Naturlauf über Deich und auf dem Steilufer

Manuela Bohm

Semlin (MOZ) Schon über 100 Läufer haben den Drei-Seen-Lauf 2018 bereits fest in ihren Kalender geschrieben und sich dafür angemeldet. Am 28. Juli werden aber in Semlin mit Sicherheit wieder weit mehr Walker, Radler und Läufer auf ihre Strecken gehen.

Zwei Langlaufstrecken werden geboten, eine Kurzstrecke über acht Kilometer sowie der Kinderlauf über 700 Meter. „Der Kinderlauf fand 2017 erstmals statt und wurde gut von Startern und Zuschauern angenommen“, so Ulrich Opitz vom Organisationsteam des volkssportlichen Top-Ereignisses im Sommer.

Eng wird es auf der Dorfstraße, wenn die Starts für die Langstrecken erfolfen. In den vergangenen Jahren wurden jeweils mehr als 1.000 Starter gezählt. Vom Dorfhafen aus machen die Walker um 9.00 Uhr den Anfang, ihnen folgen um 9.45 Uhr die Radler und um 10.00 Uhr die Läufer. Über die Dorfstraße geht es zunächst über Asphalt in Richtung Hohennauen. Von dort aus nehmen die Läufer den weichen Boden des Deiches direkt am Hohennauener-Ferchesarer See unter die Füße. In Wassersuppe biegen die Sportler in Richtung Witzke ab. Die Strecke über 21 Kilometer führt über eine Brücke des Großen Havelländischen Hauptkanals in den Wald und am Steilufer entlang des Sees bis nach Ferchesar.

Radler, so wünscht es sich das Organisationsteam, sollten auf der Strecke über 25 Kilometer nach Witzke fahren und von dort dem Weg nach Lochow und Ferchesar folgen. Von Ferchesar aus geht es am Ufer und über Wiesenwege zurück nach Semlin. Ohne Stress einer Zeitnahme kommen so die Teilnehmer in Semlin ins Ziel.

Indes starten um 10.15 die Läufer und Walker auf der acht Kilometer langen Kurzstrecke. Diese führt vom Dorfhafen direkt nach Ferchesar mit Wendepunkt an der Dranseschlucht. Um 10.30 Uhr startet am 28. Juli zum zweiten Mal der Kinderlauf über 700 Meter.

„Am sportlichen Ereignis nehmen nicht nur sportbegeisterte Läufer aus der Region teil. Wir konnten auch schon Sportler aus Australien, Schweden, den Niederlanden, der Schweiz, Italien sowie auch ganz Deutschland in Semlin begrüßen“, sagt Opitz. Solch ein Ereignis wäre natürlich niemals ohne die Hilfe zahlreicher Helfer, Unterstützer und Sponsoren zu stemmen. „Wir danken allen, die sich für dieses Ereignis stark machen, besonders den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Semlin“, so der Organisator.

Anmeldungen sind online auf www.drei-seen-lauf.de möglich. „Die aktuellen T-Shirts können bestellt werden, und es wird sicher wieder Naturstein-Medaillen geben“, so Opitz.