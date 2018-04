Danny See ist neuer Clubleiter

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Wenn das sympathische Lächeln von Danny See nicht sofort wirkt, springt Cuga ein. „Sie ist ein echter Eisbrecher“, sagt der 32-Jährige, der seit 1. April Kremmens neuer Jugendkoordinator ist. Cuga ist eine sechseinhalb Jahre alte Hundedame. Der Name ist die Abkürzung für das englische Wort Cougar, zu Deutsch: Puma. Was Danny See nur etwas verschmitzt zugibt, ist, dass als Cougar auch Frauen jenseits der 40 bezeichnet werden, die sich wesentlich jüngere Männer als Sexpartner suchen.

Das Zweiergespann fühlt sich in Kremmen wohl. „Cuga ist mental und physisch ausgelastet, sie wird hier richtig verhätschelt“, so der Prignitzer. Er kommt ursprünglich aus Pritzwalk, lebt derzeit in Neuruppin, wo er als Schulsozialarbeiter tätig war. Die Ausschreibung für die Stelle hat er online gesehen – und sich gleich beworben. „Ich dachte, das passt zu mir.“ Schon mit Anfang 20 betreute und leitete er Kinderferienlager, arbeitete später im Hamburger Jugendamt. Er lobt seine neuen Kollegen, die sich etabliert haben und gut vernetzt sind. In Kremmen wollte er sich erst einige Wochen einleben, bevor er mit der Presse redet. Das hat einen guten Grund: Danny See übernimmt die Aufgabe von Vivien Genzow, die erst vorigen Juli ihren ersten Arbeitstag hatte. Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) gab in einem Interview mit dieser Zeitung kürzlich an, die Schwangerschaft von Vivien Genzow sei Grund für ihren Weggang. Doch hinter den Kulissen brodelte es, wie von mehreren Seiten zu erfahren war. Die Jugend war mit der neuen Jugendleiterin nicht zufrieden, einige Kinder blieben lieber zu Hause als in den Club zu gehen. Es gab eine Aussprache mit Eltern, Verwaltung und Jugend. Danny See will seine Arbeit aber unvoreingenommen angehen.

Der junge Mann ist überrascht, wie engagiert die Eltern sind. „Sie schauen regelmäßig vorbei, bringen sich mit ein.“ Auch die Kids seien großartig. „In Kremmen herrscht eine Höflichkeitskultur, jeder sagt Hallo, wenn er in den Club kommt.“ Danny See betreut nicht nur. Er habe einen pädagogischen Auftrag, den er mit Aktionen in der Natur oder Sport vermitteln will. So wird er mit ein paar Jugendlichen an der Aktion „Kremmen läuft“ am 6. Mai teilnehmen.

Derzeit werden im Club noch Holztafeln von der Jugend bearbeitet. Zum Tag des offenen Ateliers am 5. Mai im Scheunenviertel werden die mit Kremmener Motiven verzierten Platten vom Hennigsdorfer Künstler Martin Gietz mit einer Straßenwalze auf Papier gedruckt. Danny See und Cuga werden dabei sein, und, wenn nötig, das Eis brechen.