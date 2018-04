Spaziergang durch das beschauliche Liebenberg

Volkmar Ernst

Liebenberg (MOZ) Weithin sichtbar beherrscht Schloss Liebenberg den kleinen, idyllisch gelegenen Ort an der Bundesstraße 167 zwischen Neulöwenberg und Liebenwalde. Wer sich die Zeit nimmt, abseits der befestigten Straßen die ausgedehnten Wälder zu erkunden, der kann in eine wahre Idylle eintauchen.

Als Ortsvorsteher kennt Hartmut Kreutzmann natürlich fast jeden Baum und Stein persönlich. Dennoch ist er immer wieder gern mit seiner Frau Reintraut in der Umgebung seines Wohnortes unterwegs, um sich an der Natur zu erfreuen und einfach die Seele baumeln zu lassen. „Liebenberg ist einfach schön, und das zu jeder Jahreszeit“, stellt er kurz und bündig fest. Doch es gibt nichts, was nicht noch besser werden könnte, das zeigen die beiden bei einem kleinen Spaziergang um den Weißen See.

Los geht es an der Bergsdorfer Straße, vorbei an der kleinen Badestelle, die zu DDR-Zeiten tatsächlich als Schafwaschanlage genutzt worden sein soll. Ein Hingucker am Straßenrand ist der runde Mühlstein, der sich auf dem Areal kurz vor der Einmündung der Straße „Am Weißen See“ befindet. Der Weg ist asphaltiert, zwei Hinweisschilder zeichnen ihn als Radweg aus. Tatsächlich sind Radler hier keine Seltenheit. Sie kommen meist aus Berlin, entweder zu einer Wochenendtour oder sie sind auf dem Fernradweg Berlin-Kopenhagen unterwegs. „Das Haus war einst das Waschhaus“, zeigt Kreutzmann auf ein einsam am See stehendes Gebäude. Es sieht eher unspektakulär aus, steht aber unter Denkmalschutz. Dann geht es immer weiter vorbei an Waldflächen und Senken, in denen sich Wasser gesammelt hat. An einem Baum ist ein Hinweisschild mit „Philippsweg“ zu sehen, eine Erinnerung an Fürst Philipp zu Eulenberg, den wohl bekanntesten Herrn von Schloss und Gut Liebenberg. Ob er tatsächlich hier entlang spaziert ist, wer weiß das schon? Das gilt gleichermaßen für den Kaiserweg, der wenig später gekreuzt wird. Belegt ist nur, dass der Fürst ein enger Freund von Wilhelm II. war. Ein paar mehr Informationen zur Geschichte an den Tafeln wären nicht schlecht. Dafür erfährt der Wanderer jedoch viel auf den Informationstafeln, die auf die vielfältige Flora und Fauna hinweisen.

Inzwischen ist auch der Asphaltweg in einen unbefestigten Weg übergegangen. Für Wanderer kein Problem, für Radler eher unbequem. Fahrzeuge haben tiefe Spuren im Untergrund hinterlassen. „Es wäre schön, wenn die Wege wenigstens glatt geschoben würden“, merkt Kreutzmann an.

Wer gut zu Fuß ist und Zeit hat, der könnte nun nach links abbiegen und weiter Richtung Schloss „Seehaus“ laufen. Nach der Flucht der Eulenburgs wurde es zu DDR-Zeiten von der SED als Erholungsheim für hohe Parteifunktionäre genutzt. Heute finden dort vielerlei Veranstaltungen statt. Geradeaus geht es weiter zum sogenannten Mückendamm, der dann links die Große Lanke streift und weiter zum Papensee führt. „Dort haben wir früher manch kapitalen Karpfen rausgeholt“, erinnert sich Kreutzmann. Noch wichtiger ist ihm jedoch der Hinweis auf eine flache, baumlose Stelle. „Dort ein Rastplatz, das wäre nicht schlecht. Der Blick auf den See und sich dabei genüsslich stärken, das wäre ein toller Ort für eine Pause. Das müssen gar keine Luxusplätze sein, nur ein paar aus Holz hergestellte Bänke und vielleicht ein Tisch, um darauf die Brotbüchse abzulegen und eine Flasche hinzustellen“, meint er.

Auch in Höhe des ehemaligen Klettergartens oder direkt mit Blick auf den Weißen See könnte er sich solche Rastplätze vorstellen. „Es reichen einfache Sitzgelegenheiten“, ergänzt seine Frau. „Aber gerade für Senioren wäre es schön, wenn sie entlang der Wege ein paar Orte zum Ausruhen vorfänden.“