TuS 1896 stellt Vereinsrekord auf

Stefan Zwahr

Sachsenhausen Im zehnten Jahr seiner Brandenburgliga-Zugehörigkeit hat der TuS 1896 Sachsenhausen erstmals sechs Spiele am Stück gewonnen. Beim FV Preussen Eberswalde gelang am Sonnabend ein 1:0 (0:0)-Erfolg. Mit 19 Punkten aus acht Spielen ist der TuS nun bestes Rückrundenteam.

In Feierstimmung war Trainer Oliver Richter unmittelbar nach dem Spiel nicht. „Ich denke, dass wir einen Auftritt hingelegt haben, der nicht gut war.“ Vor 132 Zuschauern ließen die Gäste zahlreiche Möglichkeiten des Gegners (ebenfalls 16 Punkte seit dem Winter) zu. „Es war ein gutes Spiel. Wir haben uns Chancen erarbeitet, um in Führung zu gehen. Aber leider haben wir die Situationen nicht zu Ende gespielt. Schade, dass man so eine Partie verliert“, bedauerte Eberswalde-Trainer Obrad Marjanovic.

Fahrt nahm das von beiden Teams intensiv geführte Spiel dabei erst nach der Pause auf. „In der ersten Halbzeit sind wir schluderig mit unseren Konterchancen umgegangen“, bemerkte Richter. In einem ausgeglichenen Duell waren Torraumszenen Mangelware. Für den TuS sorgten Florian Schulte und Christopher Groll mit Versuchen aus der zweiten Reihe für Gefahr, bevor ein Schuss von Paul Döbbelin aus Nahdistanz gegen den Pfosten trudelte (31.). Die optisch phasenweise überlegenen Preussen vergaben in der 41. Minute ihre beste Chance: Arafa El-Moghrabi scheiterte per Freistoß an TuS-Torwart Nick Schrobback. Den abprallenden Ball setzte Nick Lange über den Kasten.

Nach dem Wechsel forcierten die Hausherren ihre Offensivbemühungen. „Wir kommen schlecht aus der Kabine. Da muss uns Eberswalde zwei oder drei Dinger einschenken, so ehrlich muss man sein“, so Richter. Nur Zentimeter fehlten, als Marvin Wegner mit einem Schuss von der halbrechten Seite das lange Toreck verfehlte (47.). Vier Minuten später parierte Schrobback einen Schuss von Lange; ein Kopfball von El-Moghrabi ging vorbei (61.).

Auch in der Folgezeit blieben die Preussen stets gefährlich. „Was lasen wir denn für Chancen aus?“, ärgerte sich Torwart Lennard Peter. Dieser hatte Glück, als Innenverteidiger Kevin Höpfner (der den Angriff mit einem beherzten Antritt selbst eingeleitet hatte) einen gefühlvollen Schuss knapp am Pfosten vorbeischob (59.). Der war dann wieder im Weg, als Döbbelin nach einem Freistoß frei zum Abschluss kam (66.). Auch der Nachschuss von Groll saß nicht.

In der 76. Minute konnten die gut 20 mitgereisten TuS-Fans jubeln: Nach Vorarbeit von Andor Müller über die linke Seite schob Paul Döbbelin unbedrängt ein. „Am Ende fahren wir einen Konter mustergültig aus, verpassen es dann aber, das 2:0 zu machen“, bemerkte Richter. Denn keine Minute nach der Führung setzte Philipp Pönisch per Flanke aus dem Halbfeld Döbbelin in Szene. Dessen Abnahme strich um Zentimeter am Tor vorbei.

„Sachsenhausen hat mehr Glück und Geduld gehabt. Wir haben am Ende zu offen gespielt, haben alles nach vorne geschmissen“, so Marjanovic. Die Partie blieb bis zum Schluss offen – und erlebte ein unrühmliches Ende. In der Schlussminute handelte sich Eberswaldes Soheil Gouhari wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte ein. In der Nachspielzeit flog sein Teamkollege Hassan Oumari nach einem rüden Foul an Döbbelin und anschließenden Tätlichkeiten vom Platz. Richter: „Es ist eine Katastrophe, wie sich einige Spieler hier präsentiert haben – und damit sind nicht Spieler von uns gemeint.“

SACHSENHAUSEN: Schrobback - Weigt (46. Wulff), Höpfner, Pilz, Rutzen (79. Pressmann), Wunderlich (65. Pönisch), Kordecki, Müller, Schulte, Groll, Döbbelin