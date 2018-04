Mopedführerschein mit 15 – Modellversuch soll weiterlaufen

dpa

Potsdam (dpa) Seit einem Jahr können Jugendliche auch in Brandenburg bereits im Alter von 15 Jahren eine Fahrerlaubnis für Mopeds erwerben. Der Modellversuch in Ostdeutschland läuft zunächst weiter bis 2020.

Im ersten Jahr seit Einführung haben bereits Hunderte Jugendliche in Brandenburg den Mopedführerschein mit 15 Jahren gemacht. Seit dem 1. Mai 2017 haben 466 Jugendliche die Prüfung bestanden, wie das Verkehrsministerium auf Anfrage mitteilte. Bis Ende des vergangenen Jahres wurde die Erlaubnis, bereits mit 15 Jahren und damit ein Jahr früher Moped fahren zu dürfen, 350 Mal erteilt. Man gehe davon aus, dass mit dem Frühjahr und dem wärmeren Wetter mehr Jugendliche das Angebot nutzen werden, hieß es.

Der Mopedführerschein mit 15 war als Modellprojekt 2013 in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ins Leben gerufen worden. Später kamen Brandenburg und auch Mecklenburg-Vorpommern hinzu. Ursprünglich sollte der Versuch Ende April dieses Jahres enden. Doch das Bundesverkehrsministerium verlängerte ihn rechtzeitig - auch auf Wunsch der teilnehmenden Länder.

„Ich freue mich, dass immer mehr Jugendliche das Angebot annehmen“, sagte Brandenburgs Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD). Junge Menschen gerade im ländlichen Raum müssten oft weite Wege zur Schule oder zur Ausbildung zurücklegen. Diese Mobilitätsbedürfnisse könne der öffentliche Personennahverkehr nicht überall erfüllen. Mit einer besseren Mobilität könne dem Wegzug junger Menschen vom Land entgegen gewirkt werden, hatte auch der damals geschäftsführende Bundesverkehrsminister Christian Schmidt (CSU) im Februar erklärt.

Brandenburg werde sich dafür einsetzen, dass der Mopedführerschein mit 15 Jahren dauerhaft erworben werden könne, versprach Schneider. Die Verlängerung der Ausnahmeverordnung bis zum April 2020 sei ein Schritt in die richtige Richtung.

Mit dem Modellversuch soll dem Bundesministerium zufolge ermittelt werden, ob der Mopedführerschein mit 15 positive Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit hat. Im Vergleich zur bisher in diesem Alter lediglich möglichen Mofa-Prüfbescheinigung könne die Fahrerlaubnis der Klasse AM nur durch eine „umfassende Ausbildung mit anschließender theoretischer und praktischer Prüfung“ erworben werden. Zur Klasse AM gehören Krafträder, Mopeds und vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 Kilometern pro Stunde.