Weitere Besitzer wehren sich

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Immer mehr Pächter wehren sich. Sie wollen ihre Garagen nicht kampflos hergeben. Jetzt melden sich die Besitzer der 40 Garagen an der Berliner Straße zu Wort. Auch diesen Komplex will die Stadt abreißen lassen. Dazu bedarf es aber noch des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung.

Der Stadt mangelt es an Eigenheimstandorten. Mit dem „Garagenentwicklungskonzept Kernstadt Bad Freienwalde“ will die Verwaltung Bauflächen ausweisen, indem sie Garagen abreißen lässt. Bereits in der Sitzung des Hauptausschusses im März hatte es Bedenken dazu gegeben. Es sollten zunächst die Pächter angehört werden. Das will die Verwaltung nun nachholen. Am 8. Mai sind die Garagenpächter ins Rathaus eingeladen.

„Da werden wir auf alle Fälle hingehen“, kündigt Bernd Hoffmann an. Der 69-Jährige wohnt im Block an der Berliner Straße 103 und besitzt eine der 40 Garagen in dem dahinter liegenden Komplex. „Ich gehöre zu denen, die die Garagen damals noch selbst gebaut haben“, sagt der Kurstädter und holt den Originalpachtvertrag aus einer Klarsichtfolie heraus. Den hat er im November 1979 mit der damaligen Gebäudewirtschaft geschlossen. Nach der Wende habe die Wohnungsbaugesellschaft die Garagen an die Stadt übergeben und die Pächter hätten einen neuen Vertrag bekommen, erzählt er. Seither nutzt er nicht nur das kleine Gebäude als Unterstellmöglichkeit für Auto und Motorrad, sondern hält es auch in Ordnung. Wie all die anderen Pächter, die ihre Garage teils mit neuem Tor und verzinktem Wellblech umweltfreundlich saniert haben. Dazu gehört unter anderem Joachim Setzkorn. Der 65-Jährige war ebenfalls zum Vorort-Termin mit der MOZ gekommen, um seinen Unmut über das angedachte Vorhaben der Stadt kund zu tun. Seit 23 Jahren habe er jetzt schon die Garage. Wie der gehbehinderte Ferdinand Batz (80) hat auch er keine andere Möglichkeit, sein Fahrzeug sicher unterzustellen. „Schließlich wohnen wir hier in Grenznähe zu Polen und jeder weiß, was das bedeuten kann“, meint Bernd Hoffmann. Er sei von Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) enttäuscht. „Warum kommt er ein halbes Jahr nach der Wahl mit dem Garagenentwicklungskonzept an die Öffentlichkeit?“, fragt er sich, und schiebt hinterher: „Hätte so ein Vorhaben vielleicht Stimmen gekostet?“ „Und die beabsichtigte Enteignung der Freienwalder Garagenbesitzer steht einer christlichen Gesinnung, die CDU-Mitglieder haben sollten, entgegen“, sagt er.

Der 69-Jährige ist sauer. „Wenn sich der Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung hinstellt und der Meinung ist, dass eine Pacht von 30 Euro ein Witz ist und die Pachtverträge nicht mehr zeitgemäß sind, dann frage ich mich: Wer sitzt denn seit mehreren Jahrzehnten im Rathaus und hätte sich längst darum kümmern können und müssen? Mit dieser Aussage die Garagenbesitzer zu beleidigen und zu verärgern, ist unverschämt“, macht Hoffmann seinem Ärger Luft. Er ist sich mit den übrigen Garagenbesitzern einig: „Wichtiger als sich mit dem Garagenentwicklungskonzept zu beschäftigen, wäre neben vielen anderen Problemen in der Stadt die fachgerechte Sanierung von Gehwegen und Straßen, wie zum Beispiel um Aldi und die Verbindungsstraße zwischen Schiffmühle und Bralitz sowie Bralitz in Richtung Oderberg.“

Bereits öffentlich ihren Unmut über den geplanten Abriss geäußert haben die 26 Besitzer der Garagen an der Mühlenfließaue in der Wasserstraße. Dort ist der Bau einer Kita sowie von Eigenheimen beabsichtigt.