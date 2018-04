Alltagsradler wollen schnell ans Ziel

Silvia Passow

Falkensee Ins Leben gerufen wurde die Arbeitsgemeinschaft Radwege von den Bündnisgrünen des Landkreises Havelland. Tobias Bank (Die Linke) arbeitet hier genauso, wie parteilose Radfahrer/innen aus dem Landkreis. Das 4. Treffen der Arbeitsgruppe fand kürzlich in Falkensee im Grünen Büro statt. Zu Gast war der seit Januar 2018 tätige Geschäftsführer des Tourismusverbands Havelland, Matthias Kühn.

Radfahren ist für die einen entspannte Freizeitgestaltung, für die Anderen der tägliche Kampf auf den Straßen. Nicht selten fehlen die Radwege in Gänze, manche Radwege gleichen einer Buckelpiste und oftmals müssen sich Fußgänger und Radfahrer den Platz teilen. Letzteres ist für alle Beteiligten nicht immer ein Vergnügen.

Die Mitglieder der Radwege AG plädieren für zusätzliche Mittel zum Radwegebau vom Land. Für den Landkreis könnte ein Fahrradbeauftragter die Interessen der Radfahrer im Kreistag vertreten. Wolfgang Seelbach (Bündnis 90/Die Grünen) und Tobias Bank, beide Kreistagsmitglieder, haben dazu Anträge erarbeitet. Ihr Anliegen wird vom Regionalpark Osthavelland, vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und der Bürgerinitiative Schönes Falkensee e.V. (BISF) unterstützt.

Doch so einfach wie gewünscht, ist das Einrichten von Radwegen leider nicht immer, zum Beispiel dann, wenn für den Weg Bäume geopfert werden müssten. Hier alternative Lösungen zu finden, gehört ebenfalls zu den selbstgestellten Aufgaben der AG. Zum Beispiel bei der Radwegverbindung von Falkensee nach Dallgow. Hier wäre ein Radweg dringend erforderlich, Problem: Die recht schmale Eisenbahnbrücke. Der Bauausschuss in Falkensee hatte hier erst kürzlich vier Varianten vorgestellt.

In der Radwege AG wurden weitere Varianten und Ideen diskutiert. Eine davon: Die Hertzstraße zur Fahrradstraße umgestalten und zur B5 weiterführen. Auch die Dallgower Straße und der Eichendorfweg wurden als mögliche Optionen zur fahrradtauglichen Verbindungen zwischen den beiden Orten ins Spiel gebracht. Der Gedanke, den Fahrradfahrern eine eigene Brücke zur Überquerung der Bahngleise zu bauen, ist nicht ganz neu. Möglicherweise könnte eine solche Brücke auch an anderer Stelle gebaut werden, so die Überlegung.

Unabhängig von der Kostenfrage wäre so eine Alternativstrecke für die Radfahrer überhaupt interessant? Oder folgen die Radler lieber der Hauptverkehrsstraße? Der Alltagsradler, Schüler, Pendler, die Radler, denen der Drahtesel Verkehrsmittel ist, der will schnell ans Ziel. Für das erholsame oder auch sportliche Radeln gelten andere Regeln. Das wird schnell klar im Gespräch mit Matthias Kühn. Er bestätigt: „Der Fahrradtourismus boomt und wird wahrscheinlich noch wachsen.“ Dennoch, die Freizeitradler haben andere Ansprüche, andere Ziele. Wer zur Erholung über das platte Havelland radelt, der möchte optisch reizvolle Streckenführungen, fernab vom Straßenverkehr, mit Abstechern zu Sehenswürdigkeiten am Wegesrand. Und natürlich auch Versorgung der leiblichen Art. Das Gemisch aus Zitronenlimonade und Bier heißt schließlich nicht grundlos Radler.

Die Ziele der Alltagsradler sind ganz andere, schnell von A nach B, zur Schule, zum Bahnhof, zum Einkaufen. Kein gemütliches in die Pedale treten, sondern strammes Vorankommen ist gefragt. Eine mögliche Zusammenlegung der gleichen Interessen, nämlich Steigerung der Attraktivität für den Fahrradtourismus und dem Ausbau des Radwegenetztes für Alltagsradler ist somit nur in Grenzen möglich. Auch weißt Kühn darauf hin, dass der Verband selbst weder Radwege baut, noch Anträge dafür stellt. Kühn und seine Mitarbeiter nehmen gern Anregungen an, reichen diese dann aber auch nur an die Gemeinden weiter.Hier und da mag es also Überschneidungen geben, nur solange niemand auf dem Weg zum Bahnhof noch über die Sehenswürdigkeiten des Ortes geleitet werden möchte, sind die Schnittmengen eher gering. Kurz: Radwege wünschen sich beide. Gemeinsame Radwege sind aufgrund unterschiedlicher Nutzerinteressen schwierig, ergänzende Maßnahmen könnten aber durchaus denkbar sein.Es gibt auch schon reizvolle Radwege, der Havelland- und der Havelradweg sind zwei Beispiele. Der Regionalpark Osthavelland und der Tourismusverband bieten Radtourenkarten an.