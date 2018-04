Tierischer Markenbotschafter aus Flatow

Marco Winkler

Flatow (MOZ) Am Ende sind es sogar zwei Namen geworden. Der offizielle lautet Lisel, gerufen wird das Tier am Freitagvormittag aber von allen Charlotte. „Die Kinder konnten sich sofort auf diesen Namen einigen“, erklärte Brigitte Hornemann von der Staffelder Naturkita „Kleine Maikäfer“. Ihre zwei- bis fünfjährigen Schützlinge sollten sich in den vergangenen Wochen Namen für ein junges Zicklein vom Flatower Karolinenhof ausdenken.

Sieben Vorschläge sammelten die Kinder: Lotti, Charlotte, Charlie, Charlotti, Lore, Trine und Lisel. Zusammengetragen wurden die Ideen für den Pro-Agro-Regionalmarkt. Das Zicklein vom Ziegenhof soll dort das Maskottchen sein, wenn die Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung (BraLa) vom 10. bis zum 13. Mai wieder Zehntausende Besucher nach Paaren/Glien ins Havelland lockt.

Nachdem die Namen in Staffelde zusammengetragen wurden, konnten auf der Facebook-Seite von Pro Agro die Nutzer abstimmen, welcher ihnen am besten gefällt. „Zwischen Lotti und Lisel gab es auf Facebook ein Wettrennen“, erzählt Stephanie Guhl von Pro Agro. Durchsetzen konnten sich am Ende Lisel. Weil sich die Kinder aus Staffelde aber schon mit Charlotte angefreundet hatten, besitzt das Zicklein jetzt zwei Namen.

Am Freitag sahen die Kinder erstmals die erst Ende Januar geborene Charlotte. „Sie finden es toll, sie nicht nur auf einem Bild zu sehen, sondern anfassen und streicheln zu können“, so Birgit Hornemann, die Wert darauf legt, dass ihre Kinder viel an der frischen Luft sind.

Die Idee zur Aktion stammt von Sandra Hentschel, Projektleiterin bei Pro Agro. Das Konzept der Naturkita gefiel ihr sofort. Zudem war die Regionalität wichtig, damit für den Markt in Paaren geworben werden kann. Das Aushängeschild sollte naturnah sein. Im Flatower Ökohof fand sie schließlich, wonach sie suchte. Sarah Spindler vom Hof war sofort begeistert. Lisel, die freche Milchziege, sei neugierig und aufgeweckt. Auf der BraLa wird sie aber nicht sein, das wäre zu viel Stress für das Tier. Doch Sarah Spindler ist vor Ort. Im Pro-Agro-Kochstudio wird sie – so der aktuelle Stand – Spätzle mit Ziegenkäse zubereiten.

Die 28. Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung mit rund 700 Ausstellern und Züchtern sowie 1 000 Tieren findet im Märkischen Ausstellungs- und Freizeitzentrum in der Gartenstraße, Paaren im Glien, statt. Der Eintritt beträgt neun, ermäßigt fünf Euro. Kinder, die sechs Jahre alt und jünger sind, zahlen keinen Eintritt.