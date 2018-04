Ein Straßenwettkampf zum Schenkenberg-Fest

Thomas Messerschmidt

Schenkenberg (MOZ) Junge Gemeinden haben das Privileg, den Ortstgeburtstag in Zehnjahresscheiben zu feiern, während drei- und vierstellige Jubilare sich gern mit Vierteljahrhundertfeiern begnügen. Schenkenberg wurde 1928 gegründet, wird somit 90 und somit Austragungsort eines Volkfestes. Mit der Vorbereitung ist seit 2017 ein Festkomitee um Ortsvorsteher Christian Sommer befasst und hat inzwischen ein buntes Wochenende gestrickt. Beginnend mit dem Fußball-Pokal-Endspiel am Abend des 22. Junis, über das Volksfest am 23. Juni und den Frühschoppen am 24. Juni. Das Festgelände am alten Sportplatz wird dafür aufwendig umgestaltet, ist von Wildwuchs befreit und geebnet. So wird ausreichend Platz zum Parken und Feiern sein – für Wikingerschach, Kistenstapeln, Soccerbande, Hüpfburg, Bastelecke, Minibagger, Kegelbahn, Schießstand, Telegraphenausstellung, Drehleiter, Oldtimer… Ein Höhepunkt soll der Tanzabend am Samstag mit der Werderaner Band „Extra Leicht“ werden – und der „Straßenwettkampf“. Sommer hofft, dass sich in jeder Straße sechsköpfige Teams finden, die sich auf dem alten Sportplatz dann in folgenden Disziplinen messen: Tauziehen, Schenkenberger Wissenstoto, Bierkistenrennen, „Schwiegermutterweitwurf“ und „Schätzen Sie mal“. Neben den Wertungen für die einzelnen Disziplinen werden Sonderpunkte fürs Mannschaftsoutfit verteilt. Mannschafts-Anmeldungen können bis zum 11. Mai erfolgen, per Tel. 0174-9401582 (R. Kalsow).