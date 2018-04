Mildenberg: Spielabsage vor dem Pokalhit

Glienicke-Trainer: „Wir dürfen Mildenberg nicht unterschätzen“

In Glienicke macht man sich schon länger Gedanken über das am Dienstag anstehende Pokal-Halbfinale in Mildenberg.

Bemerkbar wurde das auch im Aufgebot der Glienicker beim Spiel in Schorfheide am Sonnabend. „Einige meiner Spieler haben sich vorsichtshalber geschont, damit sie in Mildenberg wieder auf dem Platz stehen können“, sagt Glienickes Trainer Sascha Flemming.

Da er für diese Partie eine ordentliche Mannschaft beisammen habe, sei die Zielsetzung klar. „Wir wollen natürlich das Finale erreichen.“

Dass das nicht einfach wird, hat der Coach zuletzt immer wieder versucht, seinem Team (das im vergangenen Jahr das Endspiel gegen Kremmen gewann) klar zu machen. „Wir dürfen Mildenberg nicht unterschätzen, nur weil sie eine Liga unter uns spielen.“ Man kenne sich ja aus dem letzten Jahr, als die Fortuna auch noch in der Kreisoberliga spielte. „Da haben wir uns auch immer schwer getan gegen die SGM.“

Diese komme generell über den Kampf ins Spiel. „Das liegt uns ja generell nicht so. Zudem ist der Platz eher klein, ich erwarte zudem viele Mildenberger Fans am Seitenrand – Wir müssen voll konzentriert sein, um dort zu gewinnen“, so Flemming.⇥(cwa)