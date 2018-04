Keine Indizien auf Schweinepest nach Fund von toten Tieren

dpa

Oranienburg (dpa) In Deutschland ist der Blick auf einen möglichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest geschärft. An einem See in Brandenburg sind nun gleich drei tote Wildschweine entdeckt worden. Der Landkreis gibt allerdings Entwarnung.

Nach dem Fund von drei toten Wildschweinen an einem Seeufer nördlich von Berlin geht der Landkreis Oberhavel bislang nicht von einem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest aus. Es gebe derzeit keine Hinweise darauf, sagte eine Kreissprecherin am Sonntag auf Anfrage. Die Tiere seien geborgen und in ein Landeslabor nach Frankfurt (Oder) gebracht worden. Dort sollen noch Proben ausgewertet werden, um die Todesursache endgültig zu klären.

Die Afrikanische Schweinepest breitet sich seit einigen Jahren vor allem in Osteuropa aus. Es gibt Befürchtungen, dass sie auch in Deutschland ankommen könnte. Der Erreger tritt bei Haus- und Wildschweinen auf, für den Menschen gilt er als ungefährlich.

Bei den drei Wildschweinen im Uferbereich des Pinnower Sees nahe Oranienburg nehme man an, dass sie schon vor Wochen starben, sagte die Landkreis-Sprecherin. Möglicherweise seien die Tiere während der noch kalten Tage ins Eis eingebrochen. Der Fundort liege in einem Natur- und Wasserschutzgebiet.

Verendete Wildschweine werden der Sprecherin zufolge immer wieder in dem Landkreis entdeckt. Der jetzige Fund sei an sich nichts Ungewöhnliches.