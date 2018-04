Tomatenpflanzen als begehrtes Tauschobjekt

Wolfgang Gumprich

Gutengermendorf Zum Paradies für Pflanzenliebhaber aus der gesamten Umgebung Gutengermendorfs verwandelte sich am Sonnabendvormittag der Dorfplatz des Ortes im Löwenberger Land. Tomatenpflanzen jedweder Provenienz und Farbe, Frauenmantel, Flieder, Gemüse – alles wurde am Sonnabendvormittag dort fleißig getauscht.

„Jeder hat hier einen Garten“, erklärte Organisatorin Simone Harhues das Prinzip, „und Pflanzen kosten Geld. Hier bei uns kann jeder tauschen, was er hat und nimmt im Gegenzug etwas anderes mit“. Insgesamt wechselten unzählige Pflanzen und Stauden ihre Besitzer. Zusammen mit ihren Mann, Ortsvorsteher Jochen Harhues, hatte Simone Harhues die Börse ins Leben gerufen. Sie sorgten für Kaffee und Kuchen, stellten Tische und Stühle auf, fertigten den Flyer, der überall verteilt wurde. Am Nachmittag reinigte die Gruppe das Rondell am Dorfplatz von allerlei Unrat, der sich über die Herbst- und Wintermonate angesammelt hatte. Einiges kam dabei zusammen.(wg)