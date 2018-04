Feuerwehrfest mit zahlreichen Ehrungen

Marco Winkler

Staffelde (MOZ) „Das habe ich nicht erwartet, ich bin wirklich gerührt“, sagte Kremmens Stadtbrandmeister Gerd Lerche am Sonnabend in Staffelde. Die Feuerwehr feierte ihr 90-jähriges Bestehen und den Zusammenschluss mit den Groß-Ziethener Kollegen vor 20 Jahren. „Ohne euch bin ich nichts“, so Lerche, der auf einmal im Mittelpunkt stand. Frank Kliem, Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbandes (LFV), überreichte ihm für seine Leistungen das Brandenburger Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber. Seit 1985 ist Lerche in der Feuerwehr aktiv, er war Ortswehrführer in Börnicke, Kreisausbilder im Havelland, später Wehrchef in Staffelde. Seit 2012 ist er Stadtbrandmeister.

Der zweite Mann, auf den an diesem Tag alle Augen gerichtet waren: Tischlermeister Enrico Hamann. Der 47-Jährige kündigte schon im Vorfeld an, seinen Posten als Wehrführer in Staffelde aufgeben zu wollen. „Vergesst niemals, dass wir das alle freiwillig machen. Bekommt keine Höhenflüge“, richtete er das Wort an seine Kameraden. „Danke für diese Zeit.“ Sein Nachfolger steht fest: Hamanns bisheriger Stellvertreter und Stadtjugendwart John Wheden. Überraschend bekam Hamann von Frank Kliem die Ehrenurkunde des LFV. „Du übergibst ein Feld, das gut bestellt ist“, so Kliem, der Hamann an seine Verpflichtung erinnerte, der aktiven Wehr treu zu bleiben. Seit 20 Jahren ist Hamann Mitglied, was ihm am Sonnabend gleich noch die Medaille für Treue Dienste in Bronze einbrachte. Weiterhin wurde er zum Oberbrandmeister befördert. Und eine Flasche Korn gab es von der schwangeren Erntekönigin Anja Mink obendrauf.

Bevor die Kameraden der Feuerwehr Staffelde/Groß-Ziehten ihr Jubiläum mit dem ersten Platz im Kreiswettbewerb Löschangriff nass vergoldeten, gab es vormittags einen lautstarken Umzug von Groß-Ziethen aus. Hamann berichtete, dass nach dem Zusammenschluss der Wehren das Verständnis füreinander nicht immer einfach war. „Aber wir haben uns ergänzt.“ Heute sei das gar kein Thema mehr. Vor allem die neue Wache an der Nauener Chaussee sei identitätsstiftend gewesen. „Die Zustände davor waren eine Katastrophe.“ Die Kameraden hausten in einer ehemaligen Düngehalle, teilweise ohne Strom, später in einer Halle komplett ohne Heizung und Strom.

Zur Festveranstaltung erinnerte der CDU-Landtagsabgeordnete Frank Bommert noch einmal daran, dass die Feuerwehren die einzigen sind, die eine Pflichtaufgabe des Landes als Ehrenamt erfüllen. Auch Bürgermeister Sebastian Busse (CDU), selbst Mitglied in der Staffelder Wehr, bedankte sich für Einsatzbereitschaft und Engagement.