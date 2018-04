dpa

Wustrau (dpa) Ein Wassersportler ist bei der Suche nach seinem in den Ruppiner See gefallenen Schlüssel auf eine Weltkriegsgranate gestoßen.

Mit einem Magneten habe er am Samstag im Uferbereich des in Brandenburg gelegenen Gewässers eine deutsche Wurfgranate aus dem Zweiten Weltkrieg aus dem Wasser gezogen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst barg die Granate.