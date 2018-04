Wolf bei Potsdam von Auto erfasst und getötet

dpa

Schwielowsee (dpa) Ein Autofahrer hat in der Nähe von Potsdam auf einer Straße einen Wolf angefahren und getötet.

Der Unfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag in Ferch in der Gemeinde Schwielowsee (Potsdam-Mittelmark), wie die Polizei mitteilte. Der Wolf starb noch am Unfallort. Das Tier sei plötzlich auf die Straße gelaufen, der 31 Jahre alte Fahrer habe nicht mehr anhalten können.

In Brandenburg gibt es im Vergleich zu anderen Bundesländern wieder relativ viele Wölfe. Vor allem in der Lausitz ist das streng geschützte Tier wieder heimisch. Verkehrsunfälle mit Wölfen kommen in Brandenburg immer wieder vor.