Antisemitismus und Intoleranz – Saleh fordert Bildungsoffensive

dpa

Berlin (dpa) Todesdrohungen gegen jüdische Schülerinnen, Angriffe auf Menschen, die eine Kippa tragen – so kann es nicht weitergehen, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Raed Saleh. Er fordert eine neue Lehrerausbildung und anderen Unterricht.

Nach Drohungen und Angriffen auf Juden in der Hauptstadt hat der Berliner SPD-Fraktionsvorsitzende Raed Saleh eine Bildungsoffensive in Kitas und Schulen gefordert. „Wir haben in unserer deutschen Gesellschaft ein ernsthaftes Problem mit Antisemitismus“, schreibt Saleh in einem Beitrag für den Berliner „Tagesspiegel“ (Sonntagsausgabe). „Auch wenn das Phänomen des Judenhasses in unserer Gesellschaft leider altbekannt ist – neu ist in jedem Fall die Offenheit, die Ungeniertheit, ja die Brutalität, mit der sich dieser Antisemitismus heute Bahn bricht.“

Ein Fünftel der Deutschen habe nach Studien mehr oder weniger offene Vorurteile gegenüber jüdischen Mitbürgern. Dazu komme mit den hunderttausenden Flüchtlingen aus dem Nahen Osten ein neuer Antisemitismus ins Land. „Es wäre doch völlig weltfremd, dies leugnen zu wollen“, schreibt Saleh, der selbst arabische Wurzeln hat. Deren judenfeindlichen Einstellungen seien ebenso wenig zu dulden wie die der alteingesessenen Deutschen.

Zu durchschauen gelte es darüber hinaus den „vermeintlichen Anti-Antisemitismus“ zahlreicher Reaktionäre und Neonazis, die nur einen Vorwand suchten, um ihre Ablehnung gegenüber Muslimen gesellschaftsfähig zu machen. „Die Islamhasser von heute sind die Antisemiten von morgen“, resümiert Saleh in seinem Text.

„Wir brauchen eine Bildungsoffensive gegen Antisemitismus, Islamophobie, Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung jeglicher Art“, fordert Saleh. Dafür müssten die Rahmenlehrpläne für Schulen geändert werden. Angehende Erzieher und Lehrer müssten verstärkt dafür ausgebildet werden, die Werte einer multikulturellen Gesellschaft zu vermitteln. Hoffnung machten auch Projekte wie die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, die seit langem mit Flüchtlingen aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan arbeite. Sie zeige, dass es möglich sei, Werte und Moralvorstellungen zu verändern.

Ähnlich hatte sich Ende März bereits der Berliner Psychologe und Islamismus-Kenners Ahmad Mansour geäußert, der als Palästinenser in Israel aufwuchs. „Wir brauchen eine grundlegende Schulreform“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Lehrer müssten anders ausgebildet und vorbereitet werden. „Wir brauchen neue Lerninhalte über Werte, Toleranz und Streitkultur, vor allem über das Aushalten von anderen Meinungen.“