Kritik der Förster auf dem Krämerwaldfest

Marco Winkler

Wolfslake (MOZ) Einmal im Jahr gibt es mit dem Krämerwaldfest das vielleicht entspannteste und ruhigste Familienevent der Region. In Wolfslake ging am Wochenende die 16. Auflage der Veranstaltung mit Waldmeisterschaften, Waldpädagogik, mobilem Sägewerk, Schaurücken und Pflügen mit Kaltblutpferden, Kutschfahrten, Baumklettern und Försterwanderungen über die Bühne. Bei all dem Spaß fehlten aber auch die ernsten Töne nicht. So können Förster zwar keine Nachwuchssorgen beklagen, aber die fehlende Übernahme ihrer Azubis vom Land. Deshalb machen sich viele Lehrlinge als Baumpfleger selbstständig.