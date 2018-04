Mit Cannabis hinterm Steuer

Mandy Oys

Hennigsdorf (MOZ) Er bog von der Park- in die Rathenaustraße ein und geriet dabei in den Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 61-jährigen Frau. Der 33-jährige Unfallverursacher gestand während der Unfallaufnahme, dass er kurz zuvor Cannabis konsumiert hatte, teilt die Polizei mit. weder er noch die Frau, in deren Wagen er gefahren war, wurden verletzt. Der Schaden an den Autos beläuft sich auf 7000Euro, sie mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen. Der Führerschein des 33-Jährigen ist erst einmal weg. Ihm droht nun ein Strafverfahren.