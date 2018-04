dpa

Potsdam (dpa) Die Waldbrandgefahr steigt in Teilen Ostbrandenburgs weiter. Betroffen ist vor allem der Landkreis Märkisch-Oderland.

Dort gilt am Montag Warnstufe 5, wie der brandenburgische Waldschutzbeauftragte Raimund Engel am Sonntag sagte. Damit gelte erstmals seit Jahresbeginn die höchste Warnstufe in einem Landkreis Brandenburgs. Am Sonntag galt für Märkisch-Oderland noch die Stufe 4.

Auch in anderen Landkreisen besteht die Gefahr von Waldbränden. Erst am Samstag brannte ein 400 Quadratmeter großes Waldstück im Landkreis Dahme-Spreewald, berichtete Engel.