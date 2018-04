Statt Schlüssel eine Granate geangelt

Ingmar Höfgen

Wustrau (MOZ) Eine Wurfgranate statt des gesuchten Schlüssels angelte ein Wassersportler am Sonnabend am Ruppiner See in Wustrau. Mittels eines Magneten hatte er versucht, einen Schlüssel wiederzuerlangen, welcher ihm zuvor ins Wasser gefallen war. Als er den Magneten wieder aus dem Wasser zog, kam eine Granate zum Vorschein. Der Finder informierte korrekterweise umgehend die Behörden, sodass zunächst Beamte der Wasserschutzpolizei eine erste Einschätzung vornehmen konnten und das Fundstück letztlich fachmännisch durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst aus 30 Zentimetern Tiefe geborgen werden konnte. Laut der Experten handelte es sich um eine deutsche Wurfgranate aus dem Zweiten Weltkrieg – eine etwa acht Zentimeter lange Granate, die einst mittels Mörser oder Granatwerfer abgefeuert wurde. Der Schlüssel des Finders blieb hingegen unauffindbar.