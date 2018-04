Ein Lob des Feiertags

Berlin (MOZ) Na, auch im Brückentag? Oder gehören Sie zu der Kategorie Arbeitnehmer, die solche Gelegenheiten erst dann erkennen, wenn es auf der Arbeit so merkwürdig einsam ist? Egal, Morgen ist der Tag der Arbeit und dann hat so ziemlich jeder frei. Die Deutschen lieben ihre Feiertage, obwohl ihnen der Anlass meist am oberen Hosenbein vorbei geht. Tag der Arbeit? Pfingsten? Egal! Hauptsache, man kann ausschlafen.

Das mag diejenigen ärgern, die diese Feiertage wirklich feiern, Gewerkschaften etwa oder gläubige Christen. Doch das macht nichts. Feiertage sind eine Errungenschaft, der kleine goldene Schimmer der Arbeitszeit, die bunten Tupfer des Arbeitslebens. Es ist gar nicht so lange her, dass der damalige Finanzminister Hans Eichel (SPD) den Tag der Einheit abschaffen wollte, um mehr Geld in seine notorisch klammen Kassen zu kriegen. Um wiederum die Pflegeversicherung zu finanzieren, schaffte Helmut Kohl den Buß- und Bettag ab – außer in Sachsen, wo die Leute zum Ausgleich bis heute klaglos einen höheren Beitrag zahlen.

Weil die Zeiten gerade alles andere als schlecht sind (und die Krankenkassen Rücklagen in Milliardenhöhe verbuchen), diskutieren die Nordländer darüber, einen neuen Feiertag einzuführen, den Reformationstag. Auch Berlin will einen neuen Feiertag. Doch wie man die Hauptstadt kennt, wird das erst mal nichts. Bayern und Baden-Württemberg hingegen haben so viele Feiertage, dass eine Diskussion über einen zusätzlichen geradezu spätrömisch-dekadent wirken würde. Womit klar ist, dass Feiertage auch Verdienst eines Landes und seiner Leute sind, und nicht nur ein kulturelles. So kann sich Deutschland deutlich mehr davon (auch Urlaubstage) leisten als etwa die USA. Das liegt daran, dass hierzulande pro Stunde mehr geschafft wird. Die Menschen arbeiten konzentrierter, sind besser ausgebildet.

Feiertage sind auch deshalb wichtig: Wer viel arbeitet, braucht Erholung. Zeit für Familie und für Freunde ist kein Luxus, sondern notwendig, um negativen Stress und seine gesundheitlichen Folgen zu verhindern. Sie sind die Bremse in der Mühle des Alltags. In diesem Sinne sollte sich ein jeder in den 1. Mai stürzen und ihn genießen. Das richtige Leben, das Feiertagsleben wartet auf jeden von uns, besonders wenn das Wetter stimmt.