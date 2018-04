Kreis-Linke von Landrat nicht überzeugt

Ingmar Höfgen

Ostprignitz-Ruppin ([]) Die Partei Die Linke gibt keine Empfehlung für einen der beiden Kandidaten ab, die am 6. Mai in die Stichwahl um den Landratsposten Ostprignitz-Ruppins gehen. Das teilte der Linken-Kreisverband am Sonntag mit. Nachdem bereits eine Empfehlung für den CDU-Kandidaten Sven Deter ausgeschlossen worden war, konnte auch Amtsinhaber Ralf Reinhardt (SPD) die Parteimitglieder aus Kreisvorstand und Kreistagsfraktion nicht überzeugen.

In einer Pressemitteilung spricht die Linke von einem Gespräch in „sehr offener, vertraulicher und fairer Atmosphäre“, das auf Initiative Reinhardts zustandegekommen sei. Allerdings gab es am Ende auch ein einmütiges Votum, keine öffentliche Wahlempfehlung zugunsten Reinhardts auszusprechen. „Momentan sehen wir keine Basis für eine verlässliche Zusammenarbeit, um uns wichtige inhaltliche Ziele zu erreichen“, hieß es, ohne ins Detail zu gehen. Die Partei gab aber die Empfehlung ab, zur Wahl zu gehen.

Der parteilose Linken-Kandidat Christian Scherkenbach hatte im ersten Durchgang vor einer Woche die Stichwahl nicht erreicht. Dort treten am 6. Mai Ralf Reinhardt (40,7 Prozent) und Sven Deter (27,6 Prozent) an.