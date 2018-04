Wilde Heimat feiert Einstand

Martin Risken

Fürstenberg (MOZ) Am neuen Standort auf dem ehemaligen Faserstoffgelände in Fürstenberg hat das Natur-Camping-Unternehmen „Wilde Heimat“ von Kristin Sinnig und ihrem Mann Martin Richter-Sinnig am Sonnabend einen gelungenen Einstand gefeiert. Diesen stellten sie in den Dienst der Umwelt und riefen zur Teilnahme an der traditionellen Wasserreinigungsaktion auf. Rund einhundert Freiwillige meldeten sich, um die Uferbereiche von Siggelhavel, Baalen-, Schwedt- und Teilen des Stolpsee vom Müll zu befreien. Dazu stellte die „Wilde Heimat“ Kanus und Flöße zur kostenlosen Ausleihe zu Verfügung. Ausgestattetet mit Müllsäcken und Greifern machten sich die Teams auf die Suche nach dem Unrat, der sich seit dem Ende der Wassersportsaison im Herbst 2017 angesammelt hatte. Leere Flaschen und Dosen sowie allerlei Plastikmüll wanderte in die blauen Säcke. Auf dem ehemaligen Faserstoffgelände wollen Kristin Sinnig und Martin Richter-Sinnig in den nächsten Jahren neben einer Wildnisschule auch einen Campingplatz sowie Ferienhäuser errichten. Dazu haben sie 8,5 Hektar Land von der Stadt Fürstenberg in Erbbaupacht übernommen.