Im Tierheim sind Plätze frei

Olav Schröder

Ladeburg (MOZ) Der Niederbarnimer Tierschutzverein bietet vielfältige Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement. In der Jahresversammlung hat der Verein die Schwerpunktaufgaben für 2018 gebündelt dargestellt. Darüber hinaus widmet er sich aktuellen Diskussionen und bezieht Stellung.

Seit der Wende ist auf einer rund 25 Hektar großen Fläche bei Ladeburg das Tierheim des Niederbarnimer Tierschutzvereins mit zahlreichen ergänzenden Anlagen wie zum Beispiel dem Gnadenhof entstanden. Auf ehemals militärisch genutzten Flächen leben heute Hunde, Katzen und viele weitere Tiere, die aus ganz unterschiedlichen Gründen kein Zuhause mehr hatten und an neue Besitzer vermittelt werden. Ein gelungenes Beispiel für die Konversion von militärisch in zivil genutzte Flächen, wie Frank Ehlert, stellvertretender Vorsitzender des Tierschutzvereins sagt. Ausruhen will sich der Verein auf diesen Erfolg allerdings nicht. „Die Entwicklung geht weiter“, so Ehlert. Während vor wenigen Jahren die Kapazitäten des Tierheims kaum ausreichten, befasste sich die Mitgliederversammlung mit der neuen Situation, dass es aktuell freie Plätze für Fund- und andere Tiere gibt.

Gab es früher im schnitt 40 bis 60 Hunde im Tierheim, so sind es heute lediglich 25 bis 30. Möglicherweise hängt diese Entwicklung damit zusammen, dass der Hund nicht mehr das liebste Haustier der Deutschen ist, sagt Ehlert. Das spiegele sich auch im Tierheim wider: Von den 524 Tieren, die im vergangenen Jahr an neue Besitzer vermittelt wurden, sind mehr als 300 Katzen gewesen und nur noch rund 120 Hunde.

Aber auch bei den Katzen gibt es freie Plätze. Die Erklärung: Das Programm zur Kastration von streunenden Katzen, das das Tierheim seit Jahren gemeinsam mit den Kommunen durchführt, führte zu diesem Erfolg. Eigentlich ist es erfreulich, wenn weniger Plätze benötigt werden - wenn es nicht nach wie vor einen hohen Bedarf gebe, wie Frank Ehlert sagt. Gefragt sind Tiere aus dem Tierheim jedenfalls nach wie vor, wie die Zahl von weit über 500 vermittelten Tieren im vergangenen Jahr zeigt. Zudem fehlen Plätze im Ausland, wie Ehlert aufgrund der seit mehreren Jahren bestehenden Patenschaft mit dem Tierschutzverein in Lettland weiß. Tiere aus dem Ausland werden nur dann aufgenommen, wenn sie tierärztlich untersucht und gesund sind und die Einfuhr vom Kreis beziehungsweise Land gestattet wurde. Derzeit werde geprüft, ob auch die Aufnahme aus anderen baltischen Ländern möglich ist.

Neue Regeln gibt es bei der Vermittlung von Hunden. Wie Frank Ehlert sagt, werden stichprobenartig Kontrollen vor Ort beim künftigen Besitzer durchgeführt. Das gelte nicht, wenn jemand als langjähriger und verantwortungsbewusster Halter bekannt sei.

Viel diskutiert wird auch die Praxis beim Gassi-Gehen mit den Tierheimhunden. Sie erhalten jetzt grundsätzlich einen Maulkorb, unabhängig davon, wie friedlich der Vierbeinen ist. „Wir haben als Verein die Verantwortung“, erklärt Ehlert. Die tödlichen Hundebisse, die bundesweit durch die Medien gingen, haben diese Maßnahme veranlasst.

Attraktiv bleibe das Tierheim für ehrenamtliche Helfer. Wie Ehlert sagt, biete es vor allem älteren Menschen viele Möglichkeiten und Abwechslung. Dazu zähle nicht nur das Gassi-Gehen in der grünen Umgebung des Tierheims, das viel Bewegung an der frischen Luft verschafft. Aber auch der Umgang mit Katzen, Sittichen, kleinen Nagern oder Reptilien sei hoch interessant und auch sehr lehrreich.

Darüber hinaus widmet sich der Tierschutzverein aktuellen Diskussionen. Die Debatte um biologische oder konservative Landwirtschaft und Tierhaltung werde oft einseitig geführt, kritisiert Ehlert. Er verweist darauf, dass bis 2005 im Barnim in der konservativen Landwirtschaft alle Käfigbatterien abgeschafft wurden, aktuell aber in Biobetrieben in Mecklenburg-Vorpommernn erschreckende Bilder von geschädigten Hühnern öffentlich wurden. Seit mehreren Jahren besucht der Tierschutzverein Landwirtschaftsbetriebe im Barnim. Ehlert erinnert daran, dass der Werneuchener Landwirt Hans-Ulrich Peters in seinem „konservativen“ Betrieb neue Wege geht, in dem er beispielsweise die Gänse durch Emus bewachen lässt, die durch ihre Größe die Füchse vertreiben.

Kontakt: Telefon 03338 38642 oder 704284